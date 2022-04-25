Генштаб ВСУ: Войска РФ осуществляют развёртывание системы ПВО в Херсонской области, создавая условия для дальнейшего наступления

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Украинский генеральный штаб публикует свой вариант сводки о событиях, которые разворачиваются на различных направлениях российской военной спецоперации. В сводке украинского командования говорится о том, что российские войска осуществляют развёртывание системы ПВО в районе черноморского побережья Херсонской области. В сообщениях ГШ ВСУ заявлено, что так российская армия «создаёт для себя благоприятные условия для последующего наступления на юге Украины».
Из сводки:
Также сообщается об активизации боевых действий на Донбассе.
Из сводки украинского генерального штаба:
Далее указывается на то, что одной из целей является обеспечение сухопутного коридора в Крым. Это притом, что буквально накануне в Пентагоне фактически признали, что такой коридор Россия уже для себя обеспечила.
В ГШ ВСУ подтверждена информация о нанесении ВС РФ ракетно-бомбовых ударов по объектам военного назначения, а также о наступательных действиях к западу от Донецка – в районе Марьинки и Красногоровки.