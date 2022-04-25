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Интерфакс-АВН

Российский боевой корабль "Неустрашимый" провел ракетные стрельбы на испытаниях в Балтийском море

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Корабль "Неустрашимый" проекта 11540
Корабль "Неустрашимый" проекта 11540 (шифр "Ястреб").
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль (СКР) "Неустрашимый" провел ракетную стрельбу по воздушным и морским целям в Балтийском море в ходе испытаний после ремонта, сообщили в пресс-службе Балтфлота в субботу.

"Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям и буксируемому морскому щиту.

"В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасным для судоходства и полетов всех видов авиации", - сообщил флот.

Там сообщили, что после завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота.

Специалисты завода провели работы по обновлению механической части корабля - отремонтировали и вновь установили форсажные двигатели, а также модернизировали вооружение и обеспечивающие механизмы, сообщили в пресс-службе.

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