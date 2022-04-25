Рогозин показал, насколько "Сармат" быстрее "Воеводы"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своем Telegram-канале видеоролик, на котором видно, насколько быстрее после пуска межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" набирает скорость, чем её предшественница "Воевода".

На кадрах показан выход тягачей с ракетами, загрузка носителя в пусковую шахту и первые несколько секунд после старта старой и новой ракет. Также показана графика полета новой ракеты. Уточняется, что по сравнению с "Воеводой" "Сармат" способен поражать цели на практически неограниченных дальностях.

"Впрочем, по натовской классификации "Воевода" - это, прости Господи, "Сатана", а "Сармат" они назвали "Сатаной-2". Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0", - написал в своем Telegram-канале Рогозин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.

"Сармат" разработан Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше", оба предприятия входят в периметр "Роскосмоса". После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон её боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.