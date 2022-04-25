Корабль "Адмирал Пантелеев" вернулся во Владивосток после похода в АТР

Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер (СМТ) "Ижора" Тихоокеанского флота вернулись в пункт базирования во Владивостоке после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

- На переходе морем экипаж БПК отработал комплекс корабельных тренировок, в том числе провел два учения по противовоздушной обороне, - рассказал он.

В ходе учения в Южно-Китайском море личный состав выполнил алгоритм защиты от авиаудара по кораблю со стороны бомбардировщика условного противника. При подлете самолета в зону поражения экипаж корабля уничтожил его зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания.

В Восточно-Китайском море экипаж корабля прикрыл СМТ "Ижора" от "вражеской" ракеты. Ракетой в ходе учения была электронная цель. Фактические стрельбы зенитным ракетным комплексом не проводились.

Кроме того, во время боевой службы в море летчики базируемого на борту вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля, провели его облеты для проверки радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Экипажи судов провели также учение по пополнению запасов траверзным способом на ходу в море. "Адмирал Пантелеев" выполнил ряд тренировок по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника.

Инесса Доценко