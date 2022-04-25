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Военное обозрение

В Минобороны назвали число потерь экипажа крейсера «Москва»

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны РФ обнародовало данные о потерях среди членов экипажа на ракетном крейсере «Москва», затонувшем в акватории Чёрного моря после пожара на борту. О причинах пожара на данный момент не сообщается. Напомним, что украинская сторона заявляла о якобы нанесённом ударе ПКР комплекса «Нептун». Эта информация не подтверждена, причём не подтверждает её ни Минобороны РФ, ни Пентагон.

На момент трагического инцидента на борту флагмана Черноморского флота находились более 400 моряков. Сообщается, что в результате пожара и детонации части боекомплекта погиб один человек, 27 военнослужащих к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.

В российском оборонном ведомстве отмечают, что эвакуированы с крейсера 396 членов экипажа. Все они доставлены кораблями Черноморского флота на главную базу ЧФ ВМФ РФ в Севастополь.

Сообщается, что команда предпринимала усилия для тушения пожара на борту, однако в конечном итоге спасти боевой корабль не удалось. Он затонул при буксировке.

Минобороны РФ отмечает, что абсолютное большинство членов экипажа крейсера «Москва» выразили желание продолжить прохождение службы на Черноморском флоте. Причём речь идёт не только об офицерском составе, но также о мичманах и матросах.

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