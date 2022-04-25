Большинство из экипажа крейсера «Москва» решило продолжить службу на ЧФ

Абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов крейсера «Москва» хотят продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Об этом 22 апреля заявили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, с военнослужащими провели собеседование, в ходе которого они сообщили о своем решении.

«Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечении сроков службы будут уволены в запас», — добавили в военном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что погиб один из членов экипажа крейсера «Москва». Без вести пропали еще 27 военнослужащих. Минобороны РФ оказывает необходимую поддержку родным и близким погибшего члена экипажа крейсера и семьям пропавших без вести.

14 апреля на флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва», сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставили в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. На воду он сошел 27 июля 1979 года.

В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».