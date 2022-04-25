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Российская газета

Минобороны: Госдеп США занимается пособничеством террористам из Мариуполя

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В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов.

В Мариуполь доставляют гуманитарная помощь. Жители получают продукты, воду и предметы первой необходимости. Власти Донецкой народной республики организуют расчистку улиц города от завалов. Ведется эвакуация разбитой украинской военной техники.

"Все остатки украинских нацистов "Азова" (запрещен в РФ - прим. ред.) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", - сообщил Конашенков. По его словам, требования российских военных освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты по-прежнему игнорируют.

Тем не менее, порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводят до блокированных на территории предприятия нацистов каждый час. "Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук", - проинформировал генерал.

Он также заявил, что удержание нацистами "Азова" и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, однозначно доказывает, что на самом деле они являются не "защитниками", а террористами.

Поэтому натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем Конашенков назвал фейком и прямым пособничеством террористам на высоком государственном уровне. "Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, по его словам, Вашингтон интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи Госдепа повторяют и все его сателлиты.


Юрий Гаврилов

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США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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