ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов. Об этом 22 апреля сообщает Минобороны РФ.

«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по району железнодорожной станции Днепропетровской области, в результате чего уничтожено до батальона личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вооружением и военной техникой.

21 апреля стало известно, что военные Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков. Это облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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