Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны

Модернизированная версия самолета создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, созданный из отечественных комплектующих и оснащенный российскими системами и оборудованием, передан в эксплуатацию авиаполку военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщили в пятницу в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА", - говорится в сообщении ОАК.
Отмечается, что модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно новом техническом уровне.
По данным ОАК, это обеспечено применением ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой, цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Эти усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.
В корпорации информировали, что сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах предприятия в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.