Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны

Переданный ВКС России первый построенный в 2021 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0206, регистрационный номер RF-78661).

Модернизированная версия самолета создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, созданный из отечественных комплектующих и оснащенный российскими системами и оборудованием, передан в эксплуатацию авиаполку военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщили в пятницу в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА", - говорится в сообщении ОАК.

Отмечается, что модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно новом техническом уровне.

По данным ОАК, это обеспечено применением ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой, цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Эти усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.

В корпорации информировали, что сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах предприятия в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.