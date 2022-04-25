СКР «Неустрашимый» проекта 11540 завершает послеремонтные испытания

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Сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540 шифр "Ястреб", прошедший ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", продолжает прохождение послеремонтных испытаний. Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, корабль выполнил ракетную стрельбу.

По данным Минобороны, "Неустрашимый" завершает приемо-сдаточные испытания, которые стартовали 15 февраля и в скором времени должен вернуться в боевой состав Балтийского флота. Вот только сроки возвращения потихоньку сдвигают вправо, правда не сильно. Ранее заявлялось, что корабль передадут военным в районе 10 апреля, теперь называют конец месяца. Видимо, не укладываются в программу испытаний.

Сейчас корабль в акватории Балтийского моря испытывает оружие, в частности провел стрельбы из зенитного комплекса "Кинжал", ранее проверку прошел ЗРК "Кортик".

Сторожевик находился на ремонте с 2014 года, изначально его возвращение в строй планировалось в конце 2016 года, однако выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки, произведенной на Украине, значительно затянули процесс. Одновременно было модернизирована часть вооружений и обеспечивающие механизмы.

"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.