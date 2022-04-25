Авиадесантный ГТ-МУ отбили у националистов в районе Изюма

Вооруженные формирования Украины в районе Изюма пытались использовать гражданскую версию авиадесантного транспортера ГТ-МУ. Известно, что националисты несут буквально катастрофические для них потери, поэтому мобилизуют не только обычные грузовики, школьные автобусы, но и демилитаризованную в прошлом технику.

Например, уже засвечивались превращенный в тягач эвакуатор БТР-60 и туристическая версия "Бардака" - бронированного разведывательно-дозорного БРДМ-2.

Теперь, похоже, дошла очередь до списанных в прошлом из войск гусеничных транспортеров, которые с начала 70-х годов поступали на вооружение Советской армии, в том числе подразделений воздушно-десантных войск.

Применению их в ВДВ как раз способствовал сравнительно небольшой вес - всего 5800 кг - и компактные размеры: длина - 5146 мм, ширина - 2470 мм, высота - всего 1700 мм. В то же время машина имела бронирование, защищавшее от пуль и осколков.

На первых версиях устанавливались карбюраторные 115-сильные двигатели, на более новых уже дизели мощностью 175 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляла 55 км/ч и 60 км/ч соответственно.

Военные и гражданские эксплуатанты ценили транспортер за возможность со скоростью 6 км/ч преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу - 500 км. Вместимость - 12 человек.

Судя по фотографиям, националисты пытались использовать ГТ-МУ для транспортировки вооруженных гранатометами боевиков, но неудачно, и гусеничная машина стала трофеем Российской армии.

Алексей Брусилов