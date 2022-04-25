Войти
Российская газета

Авиадесантный ГТ-МУ отбили у националистов в районе Изюма

408
0
0
Источник изображения: rg.ru

Вооруженные формирования Украины в районе Изюма пытались использовать гражданскую версию авиадесантного транспортера ГТ-МУ. Известно, что националисты несут буквально катастрофические для них потери, поэтому мобилизуют не только обычные грузовики, школьные автобусы, но и демилитаризованную в прошлом технику.



Например, уже засвечивались превращенный в тягач эвакуатор БТР-60 и туристическая версия "Бардака" - бронированного разведывательно-дозорного БРДМ-2.

Теперь, похоже, дошла очередь до списанных в прошлом из войск гусеничных транспортеров, которые с начала 70-х годов поступали на вооружение Советской армии, в том числе подразделений воздушно-десантных войск.

Применению их в ВДВ как раз способствовал сравнительно небольшой вес - всего 5800 кг - и компактные размеры: длина - 5146 мм, ширина - 2470 мм, высота - всего 1700 мм. В то же время машина имела бронирование, защищавшее от пуль и осколков.

На первых версиях устанавливались карбюраторные 115-сильные двигатели, на более новых уже дизели мощностью 175 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляла 55 км/ч и 60 км/ч соответственно.

Военные и гражданские эксплуатанты ценили транспортер за возможность со скоростью 6 км/ч преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу - 500 км. Вместимость - 12 человек.

Судя по фотографиям, националисты пытались использовать ГТ-МУ для транспортировки вооруженных гранатометами боевиков, но неудачно, и гусеничная машина стала трофеем Российской армии.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БРДМ-2
БТР-60
Похожие новости
29.09.2021
Гнилой орех ВСУ
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
06.03.2019
"Шериданы" сдаются без боя
22.06.2016
Ханоев ковчег
23.12.2015
Петля незалежности
27.03.2015
Рынок вооружений Туркменистана: реалии и перспективы
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:32
  • 24208
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину