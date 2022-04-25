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Военное обозрение

В Индии спустили на воду последнюю серийную субмарину класса «Скорпен»

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские ВМС в скором времени получат на вооружение шестую и последнюю дизель-электрическую подводную лодку класса "Кальвари" (Скорпен). Торжественная церемония спуска на воду субмарины прошла в минувшую среду на верфи индийской компании Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбаи.

Шестая и последняя в серии подлодка получила название "Вагшир" в честь индийской подводной лодки, вступившей в состав ВМС Индии в 1974 году. После спуска субмарины на воду, она будет достраиваться на плаву и должна войти в строй в следующем году, тем самым ознаменовав окончание строительства всей серии.

На сегодняшний день в составе индийского флота четыре подлодки серии: головная подлодка "Кальвари", давшая название всей серии, вошла в состав ВМС Индии в 2017 году, вторая субмарина – "Хандери" - в сентябре 2019 года. Третья и четвертая ДЭПЛ, "Карейндж" и "Вела", вошли в состав флота в марте и сентябре 2021 года соответственно, пятая - "Вагир" в феврале этого года вышла на ходовые испытания, должна войти в состав флота в этом году.

Подлодки "Скорпен" (Кальвари) призваны заменить в ВМС Индии устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" ("Тип-209/1500").

Основным предназначением подлодок этой серии является борьба с подводными лодками и кораблями противника. Строятся они без воздухонезависимой энергетической установки, но с учетом возможности установки ВНЭУ в процессе модернизации в будущем.

Длина подлодок – 67,5 метра, ширина – 6,2 метра, водоизмещение надводное – 1615 тонн (подводное – 1775 тонн). Субмарина оснащена 360 аккумуляторными батареями, каждая из которых весит 750 кг. Максимальная скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 44 человека, включая восемь офицеров. Вооружение ДЭПЛ – 533-мм торпеды SUT 266, противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" и мины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
Mazagon Dock
Проекты
209 тип
ВНЭУ
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