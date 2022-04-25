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Российская газета

Удар "навесом": редкий прием работы Ка-52 и Ми-28Н попал на видео

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Источник изображения: rg.ru

В интернете опубликованы кадры ударов неуправляемыми снарядами, выполненных вертолетами Ка-52 и Ми-28Н способом кабрирования.



На записи видно, как две ударные машины летят низко над поверхностью, а в точке атаки резко задирают нос, набирают высоту и выполняют залп. После вертолеты разворачиваются и выходят из зоны действия. В этом и заключается способ кабрирования - термин в переводе с французского буквально означает "встать на дыбы".

Данный режим применения неуправляемых авиаракет (НАР) считается редким и отчасти вынужденным. Он позволяет "перебросить" снаряды через возвышенность, уничтожая расположенные за ней цели, и не заходить в зону поражения противовоздушных средств. При этом ракета летит "навесом", падая на цели сверху.

Эффективность кабрирования многими ставится под сомнение. Дело в том, что точность попадания при таком способе ниже, чем при пикировании - более частом методе применения вертолетами неуправляемых ракет.

Однако, по мнению других специалистов, именно в рассеивании залпа и состоит преимущество, так как значительно увеличивается площадь поражения.

В этом у кабрирования есть определенное сходство с принципом наземных реактивных артиллерийских систем. По примерным подсчетам, два вертолета с полным комплектом НАР могут устроить огненный шквал на территории размером с футбольное поле.

Отметим, использование приема кабрирования российской авиацией в ходе спецоперации защите ДНР и ЛНР перестает быть редким. Накануне в Сети было опубликовано видео с Ми-28Н, отработавшим по целям аналогичным образом.


Тимур Алимов

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
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