Румыния рассмотрит возможность передать Украине истребители МиГ-21

ЦАМТО, 22 апреля. Власти Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые не используются Министерством обороны страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку.

Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на Министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов.

"В зависимости от развития событий на Украине, Румыния может это сделать (направить Киеву самолеты МиГ 21 Lancer – ред.)", – сказал М.Чолаку в эфире телеканала Romania TV, отвечая на вопрос журналистов, будет ли принято решение о помощи Украине самолетами.

Он признал, что для этого сначала нужно будет поменять законодательство. М.Чолаку подчеркнул, что подобные решения не будут приниматься тайно, о них будут открыто рассказывать общественности.

Минобороны Румынии приняло решение с 15 апреля приостановить эксплуатацию самолетов МиГ-21 Lancer, их заменят истребители F-16, отмечает "РИА Новости".