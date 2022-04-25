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ЦАМТО

Компания Embraer с самолетом ВТА KC-390 "Миллениум" примет участие в тендере ВВС Республики Корея

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Источник изображения: Фото: embraer.com

ЦАМТО, 22 апреля. Бразильская компания Embraer с транспортом-заправщиком KC-390 "Миллениум" примет участие в тендере ВВС Республики Корея по закупке военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности.

Как сообщает Aereo.jor.br, объявленный 25 марта Агентством программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) конкурс Large Transport Aircraft Secondary Program (LTAP-2) предполагает закупку четырехдвигательных тактических транспортных самолетов, тем не менее, согласно источнику в корпорации Korea Aerospace Corporation (KAI), бразильский C-390 также допущен к тендеру.

В Агентстве DAPA сообщили, что в конкурсе ожидается участие трех типов самолетов: C-130J-30 "Геркулес" (американская Lockheed Martin), A-400M "Атлас" (европейский Airbus) и C-390 "Миллениум" (бразильская Embraer).

По данным южнокорейского агентства, компания-победитель конкурса должна будет создать консорциум с компанией в Республике Корея для совместного производства или предоставить компенсационные пакеты (взаимозачеты) в других авиакосмических проектах.

Напомним, что Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея 25 марта 2022 года объявило о начале реализации проекта по закупке четырехдвигательных военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности. Проект должен быть реализован к 2026 году (видимо, имеется в виду срок поставки первой машины) с привлечением ресурсов отечественной промышленности.

Инвестиции в проект по приобретению самолетов на период с 2022 по 2026 гг. ожидаются в размере 710 млрд. южнокорейских вон (581,5 млн. долл. США). Комитет по продвижению оборонных проектов (Defense Projects Promotion Committee) уже утвердил бюджет. Пока не сообщается, какое количество машин планируется закупить на данном этапе.

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Страны
Бразилия
США
Южная Корея
Продукция
A400M
C-130
KC-390
Компании
Airbus
DAPA
Embraer
KAI
Lockheed-Martin
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