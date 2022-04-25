Украина столкнется с проблемой при эксплуатации словенских танков M-84

Словенская армия, возможно, передаст все имеющиеся у нее танки М-84 вооруженным формированиям Украины. Как сообщается, поставки будут осуществляться через Германию, которая взамен предоставит трехосные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs и гусеничные БМП Marder.

Военное ведомство Словении надеялось получить из ФРГ современные версии основных тяжелых боевые танков Leopard II и новейшие боевые машины пехоты Puma, но в этом ему отказали.

М-84 является доработанной югославской версией советского Т-72М1. Их изготавливали на заводе имени Джуро Джаковича в городе Славонски-Брод (Хорватия) в 80-е годы. Всего было выпущено более семи сотен единиц.

"Восемьдесят четвертые" внешне очень напоминают базовую модель. Они также имеют 125-мм пушки с автоматизированным заряжанием и спаренным 7,62-мм и 12,7-мм зенитным пулеметами.

Мощность многотопливного двигателя составляет 780 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода - 450 км. Боевая масса - 41500 кг. Экипаж - 3 человека.

Основное отличие состоит в более продвинутой системе управления огнем (СУО), которая несколько превосходит имевшееся у Т-72М1 оборудование. Так, наводчик получил прицел с лазерным дальномером с собственным ночным инфракрасным каналом. У командира также имеется собственный прицел.

После распада Югославии и начала гражданской войны большая часть М-84 оказались у Сербии, приблизительно по семь десятков - в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Что касается Словении, то сейчас у нее в строю остаются лишь 18 таких боевых машин, еще 32 единицы - на хранении.

По современным меркам эти танки являются устаревшими, у них большие проблемы с защищенностью, отсутствуют тепловизоры. Другая СУО в нынешней ситуации значительно осложнит эксплуатацию, так как обязательно возникнут проблемы с запасными частями, что будет приводить к выходу техники из строя даже в небоевых условиях.

Алексей Моисеев