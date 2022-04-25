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Военное обозрение

Иран показал модернизированную версию советского бронетранспортера БТР-60П

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Источник изображения: topwar.ru

Накануне, в ходе приуроченного ко Дню армии военного парада в Тегеране, была продемонстрирована модернизированная версия советского бронетранспортера БТР-60ПБ.

Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом ImpNavigator, машина получила обновленный боевой модуль. Вместо стандартной башни БТР-60ПБ оснастили шестиствольным иранским пулеметом Akhgar, по сути являющимся копией M134 Minigun (США), и видеокамерой.

Сообщается, что благодаря электроприводу поворота блоков удалось достичь внушительного показателя скорострельности в 6 тыс. выстрелов/мин.

Напомним, что производство базовой версии машины, которая легла в основу БТР-60ПБ, началось в СССР еще в середине прошлого века. БТР-60П стал первым советским четырехосным бронетранспортером. Машина благодаря повышенной проходимости способна следовать за танками по бездорожью и даже плавать.

В 80-х БТР-60П начал уступать свое место более совершенным БТР-70 и 80. Тем не менее, с 1959 по 1987 год было выпущено порядка 25 тысяч машин, которые по сей день стоят на вооружении более чем десятка армий мира, включая Иран.

Стоит добавить, что в прошлом году Тегеран в ходе учений продемонстрировал свой танк Karrar. В его основе также лежит советская машина – Т-72М. Главным отличием нового танка от своего предшественника является обновленная система управления огнем.

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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Karrar
M134 Minigun
БТР-60
БТР-70
Т-72
Проекты
Военные учения
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