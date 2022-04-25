Самодельный подствольный гранатомет стал трофеем освободителей

Очередные трофеи появились у бойцов батальона "Сомали" Народной милиции ДНР. Их добыли в ходе боев за Мариуполь.

На видео, которое представил проект WarGonzo, боец батальона показал приклад для подствольного гранатомета, который сделали украинские военнослужащие.

Украинцы сбежали, бросив собственные изобретения. Теперь их будут использовать бойцы Народной милиции ДНР.

"РГ" писала о том, что умельцы из ДНР и ЛНР возвращают в строй трофейную технику. Так, некоторые захваченные танки Т-80БВ, Т-64БВ, в том числе модернизированные, известные как модели образца 2017 года, получившие тепловизоры, находятся в хорошем состоянии. Их сразу отправляют в бой. А другую часть бронетехники ремонтируют.

Светлана Цыганкова