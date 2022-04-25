Венгрия купила чешские самолёты

ВВС Венгрии получат 12 самолётов L-39NG. Вчера, 21 апреля, пресс-служба компании Aero Vodochody объявила о подписании контракта на поставку самолётов в двух модификациях.

Стороны не раскрывают деталей сделки. При этом указывается, что поставки начнутся уже в 2024 году. Восемь L-39NG будут поставлены в учебной модификации, на которых будущие лётчики истребителей Saab Gripen C пройдут расширенное обучение. Еще 4 единицы будет использоваться в качестве «оперативно-разведывательных самолётов».

Оценочные полёты венгерских лётчиков на самолётах L-39NG

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта (лёгкого штурмовика) L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

В течение последних десяти лет Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. В 2017 году, после длительной паузы, компания выпустила новый самолёт, построенный на базе имевшегося задела, а также несколько прототипов L-39NG. Позже чехи возобновили серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.