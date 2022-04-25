Войти
WarSpot

Венгрия купила чешские самолёты

323
0
0
Источник изображения: warspot.ru

ВВС Венгрии получат 12 самолётов L-39NG. Вчера, 21 апреля, пресс-служба компании Aero Vodochody объявила о подписании контракта на поставку самолётов в двух модификациях.

Стороны не раскрывают деталей сделки. При этом указывается, что поставки начнутся уже в 2024 году. Восемь L-39NG будут поставлены в учебной модификации, на которых будущие лётчики истребителей Saab Gripen C пройдут расширенное обучение. Еще 4 единицы будет использоваться в качестве «оперативно-разведывательных самолётов».

Оценочные полёты венгерских лётчиков на самолётах L-39NG

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта (лёгкого штурмовика) L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

В течение последних десяти лет Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. В 2017 году, после длительной паузы, компания выпустила новый самолёт, построенный на базе имевшегося задела, а также несколько прототипов L-39NG. Позже чехи возобновили серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Ирак
Россия
США
Чехия
Продукция
Gripen NG
L-159
L-39
Компании
Aero Vodochody
Draken Int
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
17.02.2021
Вьетнам покупает чешские учебно-боевые самолёты
22.09.2020
Чешский учебно-боевой самолёт доказал профпригодность
05.08.2019
Сертификацию нового чешского учебного самолёта L-39NG отложили на год
14.03.2018
"Альбатрос" нового поколения
08.10.2015
"Мотор Сич" эмигрирует в Европу?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:32
  • 24208
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину