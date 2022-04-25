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ИноСМИ

В Болгарии готовы отдать Украине советские вооружения, чтобы подмазаться к США

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Учения стран ОДКБ в Таджикистане
Учения стран ОДКБ в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Самые ярые натовцы сегодня – выпускники советских военных академий

Шестеро бывших министров обороны Болгарии предложили передать оружие Украине, пишет "Труд". Автор статьи возмущен: эти люди уничтожили болгарские самолеты, вертолеты, танки, ракеты и корабли, когда были на посту. Теперь они продают страну, чтобы показать, какие они ортодоксальные члены НАТО, и подмазаться к американцам.

Я не считаю правильным то, что предложили шестеро бывших министров обороны — дать оружие Украине. Некоторые из них управляли министерством два-три месяца и не могут говорить о таких вещах.

Хорошо бы спросить этих шестерых министров обороны, что они сделали для перевооружения и модернизации болгарской армии, чтобы мы могли оценить, что можно отдать из того, что после них осталось.

Давайте спросим этих министров (из которых как минимум двое – грамотные люди, которых я уважаю), почему они уничтожили болгарские самолеты, вертолеты, танки, ракеты и корабли – все.

Почему мы лишились ПВО? Всех самолетов МиГ-23? Су-25 и Миг-21?

Вся эта военная техника была уничтожена, когда министерство возглавлял кто-то из шести этих министров. Приведу только один пример. До 1991 года у Болгарии официально было 2400 танков, а фактически 3200. Сегодня же осталось чуть больше 10%. Вся афера в том, что танк продавали за 80 тысяч левов, что, вероятно, в 4 раза меньше, чем если бы его списали на металлолом. И некоторые из танков, приобретенных по цене 80 тысяч левов, были отремонтированы частными компаниями на военных ремонтных заводах и проданы в Африку за несколько миллионов.

И эти люди будут говорить нам, что делать?

Двое из этих исполняющих обязанности министров 2-3 дня назад выступили с предложением немедленно снять оставшиеся 8 самолетов МиГ-29 и отремонтированные Су-25. Потому что "они русские" и "американцы нам не дадут F-16 Block 70, за которые мы заплатили". Это не только некомпетентные люди, но и безобразные лжецы. Американцы нам якобы не дали, задержали поставки F-16, потому что не хотели, чтобы их самолеты находились на одной базе с русскими, дабы не произошла утечка секретной информации. Это чушь! По той простой причине, что когда мы подписывали контракт с американцами, они прекрасно понимали, что мы не будем снимать с вооружения МиГ-29, их F-16 будут находиться с ними на одной авиабазе ("Граф"), но в разных секторах – у людей, работающих с МиГ-29, не будет никакого доступа к самолетам F-16. Министрам должно это быть известно, но они лгут, пугая болгарское общество. Если мнения этих людей должны стать критерием того, какую внешнюю политику нужно проводить, это, мягко говоря, несерьезно.

И еще один нюанс, впечатливший меня в тот день, когда я стал министром обороны. Все эти ярые натовцы сегодня – выпускники советских военных академий. Кончайте с этими комплексами неполноценности. Да, было время, вы учились в СССР. Не надо теперь продавать Болгарию, чтобы показать, какие вы ортодоксальные члены НАТО, и подмазываться к американцам. Это унизительно, я призываю общество вообще не слушать этих людей. Они не заслуживают внимания.

Другие же – ультрарусофилы – утверждают, что Болгария экспортировала оружие на Украину.

Мы экспортировали оружие во все страны, на которые не распространяется эмбарго. Компаниям выдаются разрешения на экспорт. Из Болгарии экспортировалось и экспортируется много оружия, и, если на страну не наложено эмбарго, в чем проблема? Посол Азербайджана выразил протест в связи с поставками Болгарией оружия в Армению. Но Армения не под эмбарго. И Украина не под эмбарго. Оружие, произведенное на болгарских заводах, продается болгарским и иностранным компаниям. Но все эти компании, по крайней мере официально, экспортировали оружие в страны, с которыми мы имеем право торговать.

Нормально, что Болгария тоже что-то экспортировала на Украину, хотя на самом деле у нас не так много возможностей – украинский ВПК и до начала боевых действий был неплох. Что мы производим в Болгарии, то и они производят. И у россиян нет оснований утверждать, что мы посылали оружие на Украину. Если бы Россия не была под эмбарго, мы бы и ей посылали.

Это не значит, что в нынешнем конфликте мы должны занять чью-то сторону, поставляя вооружение. Тем более вооружение, которым сейчас пользуется наша армия. Те же два министра предлагали передать Украине МиГ-29, Су-25 и ракетные комплексы С-300 – то есть лишить нас ВВС и уволить всех сотрудников двух авиабаз.

Эти люди готовы ликвидировать болгарскую боевую авиацию, чтобы угодить своим внешним наставникам. Это называется национальная измена. А если покопаться в связях некоторых из них с Украиной, то станет еще интереснее и понятнее, о чем именно идет речь. Не могу понять: есть ли в этой стране спецслужбы, или мы просто гоняемся за гипотетическими русскими шпионами?.. Эти службы должны выяснить, почему бывшие министры призывают к уничтожению наших боевых самолетов, прежде чем мы получим новые.

Если кто-то скажет "давайте отдадим самолеты России", получит со всех сторон. Но "дать самолеты Украине" — значит "проявить атлантическую солидарность". И то, и другое – чушь и национальная измена.

Сейчас наш национальный интерес заключается в том, чтобы боевые действия закончились как можно раньше, чтобы мы могли восстанавливать экономику Европы. Но то, что я вижу, вызывает тревогу. ЕС должен быть инициатором серьезной мирной инициативы. Что предприняла по данному вопросу Урсула фон дер Ляйен? Ничего. Макрон звонит Путину, а канцлеры Австрии и Германии едут посредниками. ЕС должен стать инициатором прекращения огня и переговоров между ЕС и Россией. Очевидно, что Путин и Зеленский не сядут за один стол, это невозможно. Путин понимает, что Зеленский несамостоятельно принимает политические решения. Конфликт между Россией и Украиной, но за последствия будут расплачиваться граждане ЕС. Байден и Борис Джонсон могут говорить что угодно, но они минимально экономически зависят от участников конфликта. В то время как, например, Германия зависит от российского сырья на 42%. А Болгария – на 95%. Инициатива Болгарии должна заключаться в поиске мирного решения, которое гарантировало бы независимость Украины и ее территориальную целостность, прекращение огня. А не в подбрасывании дров в огонь.

Ведь какую бывшую советскую технику ни отдать Украине, она безнадежно устарела по сравнению с тем, что есть у русских.

Красимир Каракачанов

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