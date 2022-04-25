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МО РФ показало кадры удара крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российскими военными в пятницу, 22 апреля, был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам.


Как сообщили в Минобороны РФ, запуск четырех ракет был произведен из акватории Черного моря.

20 апреля Минобороны РФ показало, как расчет берегового комплекса «Бал» выпускает ракеты по объектам ВСУ. Всего с побережья Черного моря было выпущено четыре ракеты по различным целям.

В тот же день российские экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по укрепленным сооружениям, которые использовались националистическими формированиями.

15 апреля в Минобороны заявили, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на российской территории.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цель операции заключается в «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бал РК
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Калибр КР
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