Китай планирует получать термоядерную энергию через 30-50 лет

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Китай освоил более 80 процентов основных технологий в области термоядерного синтеза и, как ожидается, сможет полноценно использовать данный способ выработки энергии через 30-50 лет. Об этом одному из американских изданий рассказал китайский физик Ху Цзяньшэн.

Со слов ученого, КНР строит новый Комплексный исследовательский центр для термоядерных технологий (CRAFT), который должен быть готов уже к 2025 году. На его базе инженеры из Поднебесной планируют создать прототип компактной экспериментальной термоядерной установки CFETR, в основу которой будут заложены наработки, полученные в ходе ряда испытаний сверхпроводящего токамака EAST, именуемого «китайским искусственным солнцем».

Ху Цзяньшэн пояснил, что CFETR будет синтезировать энергию «подобно Солнцу», при этом используя тритий и дейтерий. Как только ученым удастся безопасно осуществлять термоядерный синтез, человечество получит «чистую» энергию, что позволит отказаться от ископаемых источников.

Физик подчеркнул, что если разработка компактного реактора CFETR получит «добро», то Китай сможет добиться устойчивой и безопасной выработки «зеленой» энергии примерно через 30-50 лет.

Академия наук КНР установила межправительственные рамочные соглашения по термоядерному синтезу со многими странами, включая Японию, Южную Корею и Россию, заключила стабильное сотрудничество с более чем 120 международными исследовательскими институтами и организациями, а также подписала 39 официальных соглашений о сотрудничестве с наиболее важными НИИ по термоядерному синтезу.

Со слов Цзяньшэна, для Поднебесной крайне важно, как можно быстрее, создать новую энергетическую систему, в которой будет доминировать, так называемая, «экологичная» энергия. Ведь ранее Китай обязался достичь снижения выбросов CO2 к концу десятилетия и полной углеродной нейтральности к 2060-му.

При этом на сегодняшний день в Поднебесной функционируют 18 АЭС, которые обеспечивают лишь около 5% от общей выработки электричества в стране.

Стоит добавить, что сегодня «обуздать» термоядерный синтез «мечтают» не только в Китае. Получение чистой энергии в неограниченном количестве выведет человечество на принципиально новый уровень развития.

В мае прошлого года свой экспериментальный токамак Т-15МД запустила и Россия. Он является глубоко модернизированной версией тороидальной установки Т-15, которая была построена советскими инженерами из Курчатовского института еще в 80-х годах.