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Российская газета

Боец с трофейным ППШ замечен в Мариуполе

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Источник изображения: rg.ru

Легендарный пистолет-пулемет Шпагина - ППШ - попал в объектив видеооператоров на улицах Мариуполя.



Оружие времен Великой Отечественной войны оказалось в распоряжении добровольцев, участвующих в боестолкновениях с неонацистами. По словам бойца, автомат трофейный, он забрал его у нейтрализованного противника. ППШ находится в отличном рабочем состоянии.

Отметим, это далеко не единственный экземпляр ППШ, замеченный в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Так, в середине марта эти автоматы были показаны в сюжете телеканал CNN.

В материале говорилось о подготовке бойцов группировок так называемой территориальной обороны тактике стрелкового боя наемниками из США. Обучение происходило как раз с ППШ, правда американские журналисты и инструкторы, видимо, не особо разбирающиеся в оружии, упорно называли его "Томми-ганом".

Пистолет-пулемет Шпагина - ППШ-41 - один из ярких символов победы советской армии в Великой Отечественной войне. Он широко использовался пехотными соединениями, а бойцы ласково называли его "папашей".

Данный образец стрелкового оружия считается уникальным.. Именно ему принадлежит до сих пор непревзойденный мировой рекорд безотказности - 30 тысяч выстрелов в грязи и без смазки. При этом автомат был довольно прост в изготовлении - к концу войны производство 1 единицы занимало всего около 5,5 часа, начиная от штамповки деталей.

ППШ пользовался широким спросом и на международном рынке и до сих пор применяется в конфликтах на Ближнем Востоке, где автомат модернизируют и приспосабливают к современным условиям.




Тимур Алимов

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США
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