В Сети показали очередную партию трофеев. Это гранатометы иностранного производства.

Все это бросили отступающие украинские войска. "РГ" писала о том, что ВС РФ выбили украинцев с укрепленных позиций в ходе штурма. На представленном видео можно заметить оружие, брошенное военнослужащими, в том числе и иностранного производства. Это гранатометы, противотанковые комплексы, автоматы, боеприпасы. Убегая, ВСУ бросили не только вооружение, но и более 20 своих погибших военнослужащих.

Не так давно бойцы батальона "Сомали" на видео представили захваченное трофейное вооружение, в том числе образцы производства Великобритании. Это ПЗРК и противотанковые системы.

Как сообщается, захваченные трофейные гранатометы западного производства поступят на вооружение Народной милиции Луганской Народной Республики.

Светлана Цыганкова