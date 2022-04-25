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Российская газета

Новую партию трофейных гранатометов показали в ЛНР

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Источник изображения: rg.ru

В Сети показали очередную партию трофеев. Это гранатометы иностранного производства.



Все это бросили отступающие украинские войска. "РГ" писала о том, что ВС РФ выбили украинцев с укрепленных позиций в ходе штурма. На представленном видео можно заметить оружие, брошенное военнослужащими, в том числе и иностранного производства. Это гранатометы, противотанковые комплексы, автоматы, боеприпасы. Убегая, ВСУ бросили не только вооружение, но и более 20 своих погибших военнослужащих.

Не так давно бойцы батальона "Сомали" на видео представили захваченное трофейное вооружение, в том числе образцы производства Великобритании. Это ПЗРК и противотанковые системы.

Как сообщается, захваченные трофейные гранатометы западного производства поступят на вооружение Народной милиции Луганской Народной Республики.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сомали
Компании
Минoбороны РФ
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