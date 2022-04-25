Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Китайские ВМС в скором времени получат на вооружение новую гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21, испытания которой прошли на днях. Как сообщает гонконгская газета The South China Morning Post, появление данной ракеты обеспечит преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Испытания новой гиперзвуковой ПКР прошло в преддверии 73-й годовщины образования ВМС НОАК. Пуск производился с борта новейшего ракетного эсминца "Тип 055", имеющего 112 пусковых ячеек для различных типов ракет. Одновременно была продемонстрирована YJ-21 воздушного базирования, ракету нес стратегический бомбардировщик H-6N ВВС НОАК.

В тот же день видео пуска появилось в китайской соцсети Weibo явно с одобрения руководства страны. По мнению экспертов, демонстрируя YJ-21, Китай показал готовность к сдерживанию американских кораблей в Тайваньском заливе.

По имеющейся информации, противокорабельная ракета YJ-21представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету с гиперзвуковым блоком. Заявленная дальность поражения - до 1,5 тысяч километров. Основной целью данных ракет называются американские авианосные группы.

По мнению военных экспертов, ракета YJ-21 может быть дальнейшим развитием гиперзвуковой противокорабельной ракеты средней дальности CM-401, предназначенной для поражения средних и крупных кораблей противника на дальности до 260 км. CM-401 запускается с мобильной установки наземного базирования.

Отметим, что Китай довольно активно разрабатывает гиперзвуковое оружие, являясь второй страной в мире, после России, имеющей его на вооружении. В отличие от российских конструкторов, предпочитающих использовать в разработках крылатые ракеты, китайские делают ставку на баллистические.