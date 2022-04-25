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Военное обозрение

Эрдоган заявил о необходимости для Турции обладать сильным военно-морским флотом

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с очередным заявлением, посвященным необходимости усиления турецких вооруженных сил. Значительную его часть президент посвятил военно-морскому флоту. Эрдоган напомнил, что турецкие моряки Военно-морских сил и Береговой охраны спасли сотни тысяч жизней, патрулируя Эгейское и Средиземное моря, которые пытаются пересечь нелегальные мигранты из Африки и стран Ближнего Востока.

Как отметил Эрдоган, иметь сильные военно-морские силы для Турции – не выбор, а необходимость. Страна с трех сторон окружена морями, поэтому ей жизненно необходимо развивать возможности своих военно-морских сил, совершенствуя их вооружение и усиляя личный состав.

С 11 по 21 апреля ВМС Турции проводили масштабные учения в Средиземном и Эгейском морях. В них были задействованы десятки кораблей и катеров, 41 самолет и 12 тысяч военнослужащих. Также в учениях были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые активно используются турецкими вооруженными силами. Эрдоган сообщил об успешном завершении учений и подчеркнул, что турецкие военные моряки всегда готовы к выполнению боевых задач.

Президент Турции пообещал превратить военно-морские силы страны в одни из сильнейших в регионе и в мире в целом. Он анонсировал строительство новых подводных лодок, а также разработку национальных систем вооружения.

При этом Эрдоган остановился и на гуманитарных вопросах: он отметил роль флота в спасении беженцев и мигрантов в море, в оказании гуманитарной помощи. По словам Эрдогана, турецкие моряки пришли на помощь мигрантам, тогда как развитые страны с современными кораблями и большими финансовыми возможностями бросили этих людей на произвол судьбы. Как отметил турецкий президент, за многочисленные гуманитарные операции Анкару благодарят от Украины до Ливии, от Африки до Центральной Азии.

Остановился Эрдоган и на вопросах турецкой военной операции в Северном Ираке. Он похвалил военнослужащих турецкой армии за проявляемое во время операции мужество. Напомним, что Турция начала специальную операцию против формирований Рабочей партии Курдистана, которые базируются на севере Ирака. Причём никакого осуждения со стороны так называемой международной общественности вторжение в суверенную страну турецкой армии не вызывает.

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