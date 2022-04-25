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ЦАМТО

ВМС НОАК приняли на вооружение новые эсминцы класса "Тип-055" и "Тип-052D"

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Эсминцы проекта Type 052D
Эсминцы проекта Type 052D.
Источник изображения: shipshub.com

ЦАМТО, 22 апреля. ВМС НОАК продемонстрировали три недавно принятых на вооружение эскадренных миноносца в преддверии празднования 73-й годовщины своего основания, сообщает Global Times.

В частности, стало известно о вводе в боевой состав флота двух эсминцев класса "Тип-055" водоизмещением 10000 т и одного "Тип-052D".

К празднику командование ВМС НОАК опубликовало видеорепортаж, представив свой арсенал. В частности, на кадрах был показан эскадренный миноносец "Тип-055" с бортовым номером "104". Это первая официальная презентация четвертого корабля класса "Тип-055". Хотя в репортаже название корабля не раскрывается, по неподтвержденным сообщениям иностранных СМИ, он получил наименование "Уси" (Wuxi).

Кроме того, 20 апреля издание Legal Daily сообщило об участии в проведенных в Южно-Китайском море учениях 10000-тонного эсминца "Яньань" (Yan'an). Он станет пятым кораблем серии "Тип-055". Иностранные СМИ предположили, что этот эсминец носит бортовой номер "106".

В еще одном репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV) 19 апреля освещались учения эсминцев, приданных командованию Восточной зоны боевого командования. В частности, было заявлено, что в них приняли участие боевые корабли "Нинбо", "Шаосин" и "Тайюань". Это первое упоминание эсминца (134) "Шаосин" (Shaoxing) класса "Тип-052D" в официальном сообщении. В репортаже говорится, что в ходе учений отрабатывались элементы противокорабельной борьбы, противовоздушной обороны, пополнения запасов в море и совместные действия.

Как предполагается, новые корабли будут продемонстрированы 23 апреля в ходе празднования 73-й годовщины основания ВМС НОАК.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Тип-055" строятся двумя предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding Industry.

Первый и второй корабли были построены на предприятии Jiangnan Shipyard Group на острове Чансин (Changxing Island) в Шанхае. Там же в ноябре 2017 года начались работы по постройке пятого корабля. Постройка третьего и четвертого эсминцев "Тип-055" началась на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC) в конце 2016 года. Они были спущены на воду одновременно 3 июля 2018 года.

Головной эсминец серии, (101) "Наньчан", вошел в боевой состав ВМС НОАК 12 января 2020 года, второй корабль серии, (102) "Лхаса" (Lhasa), – в начале 2021 года. Эти корабли входят в состав флота Северной зоны боевого командования НОАК. (105) "Далянь" был принят на вооружение в апреле 2021 года и стал первым эсминцем "Тип-055" в составе флота Южной зоны боевого командования.

Ожидается, что в ближайшее время в состав ВМС НОАК войдут новые боевые корабли серии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Jiangnan Shipyard
Проекты
2020-й год
Военные учения
Тип 055
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