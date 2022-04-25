Пожар на стратегическом бомбардировщике США попал на видео

21 апреля на авиабазе Дайс произошел пожар на стратегическом бомбардировщике ВВС США B-1B Lancer. Видео происшествия появилось в Сети.

При проведении на самолете регламентных работ загорелся один из турбовентиляторных реактивных двигателей F101-GE-102. Самолет стоимостью около 300 миллионов долларов полностью уничтожен, пишет Dambiev.

Lancer - стратегический дальний бомбардировщик-ракетоносец, принят на вооружение в 1985 году. За последние годы полеты B-1B несколько раз приостанавливались после аварий. Из-за проблем с обслуживанием и запчастями парк бомбардировщиков сокращен до 57 единиц.

Антон Валагин