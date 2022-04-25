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Российская газета

Башня от украинского танка залетела на пятый этаж дома в Мариуполе

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Источник изображения: rg.ru


Место точечного удара по украинскому танку показали на видео. Но не сразу смогли обнаружить его башню.

Танк стоял возле жилого дома. Точечный удар буквально разнес бронемашину на куски. Осталась воронка и металлические детали. А башню все-таки нашли. Взрывной волной ее подбросило вверх. Башня пробила несколько этажей жилого дома и застряла в одной из квартир на пятом этаже.

Как сообщили на последнем брифинге в Министерстве обороны РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.




Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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