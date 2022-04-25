Башня от украинского танка залетела на пятый этаж дома в Мариуполе

Место точечного удара по украинскому танку показали на видео. Но не сразу смогли обнаружить его башню.

Танк стоял возле жилого дома. Точечный удар буквально разнес бронемашину на куски. Осталась воронка и металлические детали. А башню все-таки нашли. Взрывной волной ее подбросило вверх. Башня пробила несколько этажей жилого дома и застряла в одной из квартир на пятом этаже.

Как сообщили на последнем брифинге в Министерстве обороны РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Светлана Цыганкова