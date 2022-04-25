Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных

Кадры оставленного ВСУ укрепрайона опубликовало Минобороны России. Украинцы были выбиты со своих позиций в ходе штурма. На видеозаписи видно, что, отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, автоматы, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов. Кроме того, с позиций не забрали более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Укрепрайон имел разветвленную сеть траншей и окопов. Кроме того, там находились бронированные огневые точки, в том числе заглубленные бетонные бункеры.

Александр Степанов