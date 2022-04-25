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ЦАМТО

В Казахстане прошло заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО государств СНГ

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 22 апреля. В Шымкенте (Республика Казахстан) состоялось 54-е заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

В работе Координационного Комитета приняли участие делегации министерств обороны государств – участников СНГ, руководящий состав Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, базовых организаций государств СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров, а также представители военно-промышленного комплекса стран Содружества.

Открывая заседание, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов акцентировал внимание участников встречи на важности развития военного сотрудничества в формате СНГ как одного из результативных направлений обеспечения национальной и региональной безопасности стран Содружества.

В соответствии с повесткой заседания было рассмотрено девять вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств – участников СНГ в области ПВО.

Основное внимание главы делегаций уделили анализу выполнения решений высших органов Содружества, прежде всего масштабной программы адаптации объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

Как отметил в своем выступлении секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин, в условиях кардинального изменения военно-политической обстановки вдоль границ Содружества совместное укрепление безопасности воздушных рубежей и прикрытие важнейших объектов выступает жизненной необходимостью и явным приоритетом военного сотрудничества стран СНГ.

Впервые на заседании Координационного Комитета состоялось обстоятельное обсуждение вопросов совершенствования национальных сегментов Единой системы государственного радиолокационного опознавания, тесно взаимосвязанной и синхронно развивающейся с объединенной системой ПВО СНГ.

По итогам обсуждения деятельности Координационного Комитета за прошедший период главами делегаций предложено больше внимания уделять качеству проводимых совместных мероприятий и активно внедрять новые формы взаимодействия, основанные на современных технологиях и методиках подготовки штабов и войск.

Результаты проведенного заседания свидетельствуют об эффективности деятельности Координационного Комитета и перспективности данного направления взаимодействия государств в формате СНГ в интересах обеспечения национальной и совместной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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