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ЦАМТО

США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3

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Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

ЦАМТО, 22 апреля. Согласно информации, опубликованной 20 апреля несколькими американскими изданиями и телеканалами, губернатор штата Огайо Майк ДеВайн объявил, что Нацгвардия штата Огайо по запросу МО США передаст Украине неназванное количество гусеничных БТР M-113.

Ранее, 14 апреля, издание Army Recognition сообщило, что США поставят Украине новую партию военной техники и вооружения, включая буксируемые гаубицы, РЛС артиллерийской разведки, барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд", ПТРК "Джавелин", гусеничные БТР, медицинское оборудование, бронежилеты и шлемы.

Судя по опубликованному Министерством обороны США в апреле 2022 года списку, США поставят Украине 200 гусеничных бронетранспортеров M-113.

БТР M-113 был разработан в 1956 году и поступил на вооружение СВ США в 1963 году. Всего было разработано более 40 вариантов М-113. M-113A3 – последняя версия, состоящая на вооружении ВС США (поступила на вооружение в 1987 году).

Конструкция М-113 имеет цельносварной корпус из алюминиевого сплава с местом механика-водителя в передней левой части корпуса и моторным отделением справа. Командир размещается позади МТО. В версии БТР в кормовой части машины могут разместиться до 11 человек десанта. Корпус М-113 обеспечивает защиту от обстрела из стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

Боевая масса M-113A3 – 12150 кг. M-113A3 отличается новым турбированным двигателем Detroit Diesel 6V-53T мощностью 275 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 60 км/ч, запас хода по топливу – 480 км. Экипаж – три человека (водитель, командир и наводчик). На крыше машины установлена бронированная турель, которая может быть вооружена пулеметом калибра 12,7 мм. Предусмотрено оснащение машины навесной броней (данных о том, будет ли она поставлена в комплекте, не имеется).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
Daimler AG
Росгвардия
Проекты
12150 Мангуст
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