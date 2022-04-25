Войти
Военное обозрение

ВМС Китая анонсируют спуск на воду третьего авианосца

308
0
0
Иллюстративное фото: авианосец «Шаньдун»

В субботу 22 апреля КНР отмечает 73-ю годовщину основания Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Накануне ВМС КНР выпустили ролик, посвященный этому событию, в котором рассказали о реализации программы создания авианесущих кораблей и проанонсировали спуск на воду третьего авианосца в самое ближайшее время.

Новый корабль планируется поставить на вооружение ВМС НОАК до конца 2022 года. Корабль оснащен передовыми технологиями, в том числе электромагнитными катапультами.

В рекламном ролике, созданном Бюро политической рекламы ВМС и Центром вещания новостей НОАК, рассказывается о развитии всей программы строительства авианосной группы Китая от первого судна и второго авианосца с палубными истребителями J-15.

Пользователи китайских соцсетей с восторгом встретили новость о предстоящем запуске третьего авианосца, оставляя под роликом комментарии такого содержания: «Я так взволнован»; «Будет ли прямая трансляция для события ввода в строй?»; «Тип 003 приближается, когда появится новый палубный истребитель J-31?».

Западные СМИ постарались добавить ложку дегтя в анонсированное событие китайского национального масштаба. Было заявлено, что изначально авианосец должны были спустить на воду именно в 73-ю годовщину образования военного флота КНР. Но этому помешала вспышка COVID в Шанхае, где строится корабль.

В настоящее время Китай имеет опыт строительства двух авианосцев, который очень важен для запуска третьего корабля. Я думаю, что он может быть запущен во второй половине 2022 года,

— сказал Сун Чжуньпин, китайский военный эксперт и телекомментатор, в интервью Global Times.

Авианосная группа вместе с кораблями сопровождения позволяет Китаю обеспечить присутствие и отстаивание интересов КНР в различных регионах океана. При этом Китай позиционирует себя глобальной морской державой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
J-31
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Похожие новости
26.02.2020
В китайском Sohu выразили недовольство тем, что истребитель J-15 называют копией Су-33
04.02.2020
В Китае заявили, что «стелс»-истребители J-31 станут основой авиакрыла перспективных авианосцев
19.06.2019
Шагающие авианосцы
10.06.2019
Пекин мечтает о господстве на море
05.06.2019
Китайский авианосец тестирует авиакрыло
19.04.2017
От "Ляонина" к атомному "Тайваню"
20.03.2015
Гонку вооружений между Китаем и Индией пока проигрывает Пекин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:22
  • 24207
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину