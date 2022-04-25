ВМС Китая анонсируют спуск на воду третьего авианосца

Иллюстративное фото: авианосец «Шаньдун»

В субботу 22 апреля КНР отмечает 73-ю годовщину основания Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Накануне ВМС КНР выпустили ролик, посвященный этому событию, в котором рассказали о реализации программы создания авианесущих кораблей и проанонсировали спуск на воду третьего авианосца в самое ближайшее время.

Новый корабль планируется поставить на вооружение ВМС НОАК до конца 2022 года. Корабль оснащен передовыми технологиями, в том числе электромагнитными катапультами.

В рекламном ролике, созданном Бюро политической рекламы ВМС и Центром вещания новостей НОАК, рассказывается о развитии всей программы строительства авианосной группы Китая от первого судна и второго авианосца с палубными истребителями J-15.

Пользователи китайских соцсетей с восторгом встретили новость о предстоящем запуске третьего авианосца, оставляя под роликом комментарии такого содержания: «Я так взволнован»; «Будет ли прямая трансляция для события ввода в строй?»; «Тип 003 приближается, когда появится новый палубный истребитель J-31?».

Западные СМИ постарались добавить ложку дегтя в анонсированное событие китайского национального масштаба. Было заявлено, что изначально авианосец должны были спустить на воду именно в 73-ю годовщину образования военного флота КНР. Но этому помешала вспышка COVID в Шанхае, где строится корабль.

В настоящее время Китай имеет опыт строительства двух авианосцев, который очень важен для запуска третьего корабля. Я думаю, что он может быть запущен во второй половине 2022 года,

— сказал Сун Чжуньпин, китайский военный эксперт и телекомментатор, в интервью Global Times.

Авианосная группа вместе с кораблями сопровождения позволяет Китаю обеспечить присутствие и отстаивание интересов КНР в различных регионах океана. При этом Китай позиционирует себя глобальной морской державой