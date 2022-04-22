Автоэксперты сравнили стоимость машин в России и за границей

Максимально расширить зону поиска при выборе автомобиля - такой совет россиянам дали эксперты авторынка в прямом эфире из пресс-центра «МК». Покупка иномарки в ближайшем автосалоне, похоже, скоро уйдёт в прошлое.

- Сначала нужно поинтересоваться стоимостью машины в России. Расширить зону поиска следует хотя бы до тысячи километров, - посоветовал CEO онлайн-аукциона новых автомобилей Carclick Сергей Пиголкин.

Если в стране подходящей по стоимости машины нет, стоит обратить взор на рынок государств Таможенного союза: Белоруссию, Казахстан и Армению. И не стоит забывать, что можно взять кредит на новый автомобиль, что бы купить полностью удовлетворяющую машину.

По оценкам экспертов, Мерседес Е-класса проще купить в России. Причём если в конце февраля - марте цена такого автомобиля взлетела до 10 млн, то сейчас аукционы фиксируют солидное снижение цен в среднем до 5 млн 700 тысяч.

Поэтому рассматривать возможность покупки иномарок в странах Таможенного союза следует очень аккуратно.

В целом процесс выбора авто из-за западных санкций и срыва логистических цепочек превратился в сборку кубика Рубика. Кроме стран-соседей, эксперты советуют рассмотреть вариант покупки иномарок напрямую из Китая, Южной Кореи и Арабских Эмиратов. Но в этом случае придётся настроиться на долгое ожидание: из Кореи машину ждать придётся примерно два месяца.

Что касается стран Таможенного союза, то самый привлекательный рынок сейчас в Армении. Например, новый автомобиль КИА Rio в России стоит в среднем полтора миллиона рублей. Это только рекомендованная розничная цена. В Белоруссии эта же модель стоит на 300 тысяч рублей дешевле, а в Армении дисконт доходит до 700 тысяч.

При этом премиальный BMW пятой серии показывает такую же ценовую динамику. Однако эксперты считают, что это впечатление от низких цен армянских дилеров обманчиво.

- В Армении до сих пор отсутствует программа "всё включено". Дополнительное оборудование, кредитование - всё это не включается в ценник, - пояснил соучредитель компаний «Автодилер Университет» и «Автодегустатор» Арарат Мардоян.