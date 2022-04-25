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ЦАМТО

Вступил в силу контракт на поставку истребителей "Рафаль" ВВС ОАЭ

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Источник изображения: Фото: dassault-aviation.com

ЦАМТО, 22 апреля. Французская компания Dassault Aviation 19 апреля объявила о вступлении в силу после получения первого авансового платежа контракта на поставку 80 многоцелевых истребителей "Рафаль" ВВС ОАЭ.

Как сообщал ЦАМТО, 3 декабря 2021 года компания Dassault Aviation в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейха Мухаммада бен Заеда Аль Нахайяна заключила контракт на поставку ВВС и ПВО ОАЭ 80 многоцелевых истребителей "Рафаль F4".

Соглашение о покупке истребителей "Рафаль" является результатом более чем 45-летнего сотрудничества Dassault Aviation с Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках поставок истребителей семейства "Мираж". Два года назад компания приступила к модернизации истребителей "Мираж-2000-9" ВВС ОАЭ. В настоящее время на вооружении остается около 44 самолетов этого типа.

ВВС ОАЭ станут первым зарубежным покупателем самолета версии "Рафаль F4", что предоставит им инструмент, позволяющий гарантировать суверенитет и независимость.

Стандарт F4 предусматривает оснащение "Рафаль" разработанными компанией Thales усовершенствованной БРЛС RBE2 с АФАР с электронным сканированием, контейнером целеуказания TALIOS, разведывательным контейнером Reco-NG, модернизированными средствами связи, улучшенной нашлемной системой отображения, новым блоком управления двигателем.

Самолет получит возможность применять новое вооружение, включая УР Mica NG (Next-Generation) класса "воздух-воздух" и модульный боеприпас AASM (Armement Air-Sol Modulaire) класса "воздух-земля" массой 1000 кг. Помимо усовершенствований программного и аппаратного обеспечения, обновление F4 будет включать оснащение спутниковой антенной, новой системой самодиагностики.

В настоящее время проходят летные испытания самолета стандарта F4.

Как предполагается, поставки "Рафаль F4" ВВС ОАЭ будут выполнены в период с 2027 по 2031 гг. Правительство Франции оценивает сделку в 16 млрд. евро (18 млрд. долл.): около 14 млрд. евро за самолеты и 2 млрд. евро за вооружение.

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Страны
ОАЭ
Франция
Продукция
F-4
Mirage-2000
Rafale
Компании
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Thales
Проекты
АФАР
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