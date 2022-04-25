Противокорабельные ракеты для Украины.

В ходе визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 9 апреля 2022 года в Киев стало известно, что в будущем частью поставок британских вооружений для Украины станут и противокорабельные ракеты (ПКР). С тех пор в западных СМИ в качестве варианта поставки обсуждается ПКР «Гарпун». Вместе с тем, в пресс-релизе Даунинг-стрит от 9 апреля говорится о «новой противокорабельной ракетной системе».

Эксперты, пытающиеся разобраться в перспективах такого сотрудничества, полагают, что при рассмотрении вариантов следует исходить из того, что поставляемая система не должны быть привязана к западным платформам-носителям. Это часто бывает с самолетами и вертолетами, но западная авиационная техника с управляемыми ракетными комплексами не стоит на вооружении ВСУ. Это означает, что, например, не могут поставляться ракеты Sea Skua, которые «совместимы» только с вертолетами Sea King и Sea Lynx. Подобно другим противокорабельным ракетам Королевского флота, ПКР «Гарпун», которая упоминалась в многочисленных отчетах, развернута боевыми кораблями, в частности, фрегатами «Тип 23» и эсминцами «Тип 45». Срок её службы в ВМС Великобритании первоначально завершался в 2018 году, а теперь перенесен на 2023 год.

ПКР Sea Skua на борту вертолета Linx

В зависимости от варианта ПКР «Гарпун» способны поражать морские цели на дальности от 50 до 150 морских миль. Ракета получает данные о цели от бортовой системы соответствующей платформы. На этапе захода на цель она использует инерциальную навигацию. На заданном расстоянии собственная радиолокационная ГСН ракеты берет цель на сопровождение и доводит до неё заряд взрывчатого вещества массой более 200 кг. «Гарпун» поставляется со своей системой управления и контроля GWS 60, которая устанавливается на платформе морского базирования.

Специалисты отмечают, что в настоящее время в армиях мира не существует берегового ракетного комплекса, использующего ПКР «Гарпун». Имевшая такую возможность Дания отказалась от нее в период с 2000 по 2005 год. В процессе принятия на вооружение системы береговой обороны с ПКР «Гарпун» находится Тайвань. Поставка системы береговой обороны HCDS (Harpoon Coastal Defense System Launch System, HCDS) согласована между Тайбэем и Вашингтоном в октябре 2020 года в рамках продажи военного оборудования за рубежом. Соответствующий заказ был размещен у «Боинга» 2 марта 2022 года.

Старт ПКР «Гарпун» с борта корабля ВМС Великобритании

Возможные варианты

По оценкам экспертов, в случае с Украиной более вероятным представляется использование наземного или легко интегрируемого противокорабельного ракетного комплекса. Кроме того, низкая доступность для британских ВС говорит против поставок «Гарпуна». Предполагается, что в связи с предстоящим выводом из эксплуатации запасы ракет иссякли.

В соцсетях как возможный вариант обсуждается Sea Spear из семейства Brimstone – вариант противотанковой управляемой ракеты, которую MBDA производит для Королевских ВВС Великобритании. Технические характеристики Sea Spear: длина – 1,8 м, диаметр – 180 мм, масса – 50 кг, дальность стрельбы – 10-12 км.

По данным производителя, Sea Spear является модульным продуктом, который может быть интегрирован в различные классы кораблей. Утверждается, что ракета хорошо зарекомендовала себя в Афганистане, Ливии и Сирии, а в ходе тестовых испытаний Sea Spear успешно поражала разнообразные цели. При этом, одной из них служила 15-метровая лодка, развивавшая скорость до 20 узлов.

Помимо Brimstone Sea Spear, MBDA предлагает и другие ракетные комплексы, которые могут рассматриваться в качестве варианта для Украины. В частности, мобильный EMC (Exocet Mobile Coastal), представляет собой систему береговой обороны на базе противокорабельной ракеты Exocet. Мобильная система береговой обороны MCDS (Mobile Coastal Defense System) использует ракеты Marte Mk2 (также известные как Sea Killer). Обе системы включают в себя собственные датчики для автономной работы и/или подключения к более комплексной системе разведки и боевого управления. В их составе мобильные блоки датчиков, управления и мобильные пусковые установки по четыре ПКР в каждой.

Мобильная система береговой обороны на базе ПКР Marte Mk2

Кроме того, отмечают СМИ, остается неясным, является ли нынешняя договоренность по противокорабельным ракетам частью межправительственного рамочного соглашения, заключенного в ноябре 2021 года. По сообщениям британской прессы, тогда речь шла о поставке двух тральщиков (MCMV), совместном производстве восьми кораблей УРО, поставке и модернизации систем вооружения существующих кораблей ВСУ, совместном строительстве фрегата, а также о предоставлении консультаций и технической помощи в строительстве военно-морской инфраструктуры. Стоимость контракта оценивалась в 1,7 млрд. фунтов стерлингов (около 2,03 млн. евро).

По материалам ресурса esut.de