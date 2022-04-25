Washington Post: Байден сжигает все мосты для диалога с Кремлём

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В американской прессе и на телеканалах США всё чаще стали появляться материалы и выходить репортажи с откровенной критикой администрации Байдена и непосредственно президента. В частности, подобного рода статья вышла в крупном издании «Вашингтон Пост». В материале представлено мнение отставного американского офицера Уэсли (Уэса) Мартина.
Отставной американский полковник приводит заявление бывшего и.о.директора Центрального разведуправления США Майкла Морелла, который сказал, что высказывания Джо Байдена о Владимире Путине привели к консолидации «оказавшейся в осаде российской элиты».
Из материала:
В материале отмечается, что Байден не смог предотвратить вооружённый конфликт на Украине дипломатическими методами.
Здесь американский офицер лукавит, так как вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а в начале 2014-го – после госпереворота, который и был проспонсирован тогдашней американской администрацией.
Washington Post:
Автор отмечает, что рейтинг Байдена падает не только из-за Украины и бесславного выхода из Афганистана. Добавляют негатива невозможность администрации справиться с рекордной инфляцией, решения по легализации незаконной миграции.
Рейтинг Байдена скатился до отметки в 33%. Такого низкого процента одобрения на это время президентства не было ни у одного из хозяев Белого дома с конца 1970-х годов. Действия Байдена по Украине всецело поддерживают лишь 12% американцев.