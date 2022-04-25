Washington Post: Байден сжигает все мосты для диалога с Кремлём

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе и на телеканалах США всё чаще стали появляться материалы и выходить репортажи с откровенной критикой администрации Байдена и непосредственно президента. В частности, подобного рода статья вышла в крупном издании «Вашингтон Пост». В материале представлено мнение отставного американского офицера Уэсли (Уэса) Мартина.

Отставной американский полковник приводит заявление бывшего и.о.директора Центрального разведуправления США Майкла Морелла, который сказал, что высказывания Джо Байдена о Владимире Путине привели к консолидации «оказавшейся в осаде российской элиты».

Из материала:

Граждане России не могут смириться с тем, чтобы основной враг государства навязывал идею о том, какая власть нужна их стране, какая власть для неё не подходит.

В материале отмечается, что Байден не смог предотвратить вооружённый конфликт на Украине дипломатическими методами.

Здесь американский офицер лукавит, так как вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а в начале 2014-го – после госпереворота, который и был проспонсирован тогдашней американской администрацией.

Washington Post:

Байден лишний раз доказал, что он точно не Рейган. Он оскорбляет Путина, называя его то «убийцей», то «мясником», сжигая все мосты для диалога с Кремлём, хотя мог бы поддерживать каналы связи с Москвой. Такие каналы были даже во времена кубинского кризиса – тогда администрация использовала дипломатические возможности, передавала в Москву свои соображения через советского посла Анатолия Добрынина.

Автор отмечает, что рейтинг Байдена падает не только из-за Украины и бесславного выхода из Афганистана. Добавляют негатива невозможность администрации справиться с рекордной инфляцией, решения по легализации незаконной миграции.

Рейтинг Байдена скатился до отметки в 33%. Такого низкого процента одобрения на это время президентства не было ни у одного из хозяев Белого дома с конца 1970-х годов. Действия Байдена по Украине всецело поддерживают лишь 12% американцев.