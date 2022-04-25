Войти
Военное обозрение

Washington Post: Байден сжигает все мосты для диалога с Кремлём

408
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе и на телеканалах США всё чаще стали появляться материалы и выходить репортажи с откровенной критикой администрации Байдена и непосредственно президента. В частности, подобного рода статья вышла в крупном издании «Вашингтон Пост». В материале представлено мнение отставного американского офицера Уэсли (Уэса) Мартина.

Отставной американский полковник приводит заявление бывшего и.о.директора Центрального разведуправления США Майкла Морелла, который сказал, что высказывания Джо Байдена о Владимире Путине привели к консолидации «оказавшейся в осаде российской элиты».

Из материала:

Граждане России не могут смириться с тем, чтобы основной враг государства навязывал идею о том, какая власть нужна их стране, какая власть для неё не подходит.

В материале отмечается, что Байден не смог предотвратить вооружённый конфликт на Украине дипломатическими методами.

Здесь американский офицер лукавит, так как вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а в начале 2014-го – после госпереворота, который и был проспонсирован тогдашней американской администрацией.

Washington Post:

Байден лишний раз доказал, что он точно не Рейган. Он оскорбляет Путина, называя его то «убийцей», то «мясником», сжигая все мосты для диалога с Кремлём, хотя мог бы поддерживать каналы связи с Москвой. Такие каналы были даже во времена кубинского кризиса – тогда администрация использовала дипломатические возможности, передавала в Москву свои соображения через советского посла Анатолия Добрынина.

Автор отмечает, что рейтинг Байдена падает не только из-за Украины и бесславного выхода из Афганистана. Добавляют негатива невозможность администрации справиться с рекордной инфляцией, решения по легализации незаконной миграции.

Рейтинг Байдена скатился до отметки в 33%. Такого низкого процента одобрения на это время президентства не было ни у одного из хозяев Белого дома с конца 1970-х годов. Действия Байдена по Украине всецело поддерживают лишь 12% американцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.02.2022
Fox News: Байден капитулировал перед Путиным
15.02.2022
WP: Россия захватит Киев за несколько дней. Но она поплатится
15.12.2021
Байден «четко» озвучил Путину причины беспокойства США в ситуации вокруг Украины
25.12.2017
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
21.12.2017
Опора державы: российские органы безопасности отмечают вековой юбилей
25.09.2017
Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
19.05.2014
Российские оружейники присматриваются к рынкам стран, ранее закупавших вооружение в США и ЕС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:22
  • 24207
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину