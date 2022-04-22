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Компания SpaceX одновременно запустила 53 спутника

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Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч
Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч.
Источник изображения: flickr.com/spacex

Американская компания SpaceX запустила одновременно 53 спутника Starlink на околоземную орбиту с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9. Об этом сообщает ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, состоялся в 13:51 по времени восточного побережья США (20:51 по московскому времени). Через 8,5 минуты после старта ракеты ее первая ступень в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX, основателем которой является американский предприниматель Илон Маск, увеличила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink. В письме для клиентов представители компании заявили, что цены выросли в связи с инфляцией. С этого момента стоимость месячного доступа к сети Starlink увеличилась с 99 до 110 долларов. Также подорожал стартовый комплект — теперь он обходится в 599 долларов вместо 499.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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