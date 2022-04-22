Дроны-камикадзе накрыли Украину

Барражирующий боеприпас «Свитчблейд» нашли на территории ДЛНР

Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих боеприпасов «Свитчблейд» (Switchblade) американской компании «Аэровайронмент» (AeroVironment). Об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер. Она затронула эту тему в своем выступлении на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Вопрос о поставках боеприпасов «Свитчблейд» Украине задал Уолландер старший республиканец комитета Майк Роджерс (от штата Алабама). «Мы, как и вы, концентрировали внимание на потенциале этой системы. И мы услышали от наших украинских коллег четко и ясно сигнал о том, что это требуется. Мы обязались передать 100 тактических беспилотных боеприпасов «Свитчблейд» в рамках самого нового пакета президентских расходов на военную помощь Киеву. Так что мы услышали украинцев, восприняли это очень серьезно», – заявила представитель Пентагона.

Кроме того, она уточнила, что американская администрация уже изучает вопрос о том, «что должен содержать следующий пакет» военной помощи Вашингтона Киеву. Причем правительство США исходит из того, что такую помощь оно будет оказывать Украине в течение «не просто дней и недель, а месяцев» и, «возможно, дольше», – отметила Селест Уолландер.

Как передала телекомпания CNN, боеприпасы «Свитчблейд», известные как дроны-камикадзе, были включены в список вооружений, которые Украина запросила у США. По данным CNN, применение украинскими военными этих боеприпасов требует соответствующего инструктажа с американской стороны, который может быть проведен «в дистанционном режиме».

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, обещал, что американская администрация передаст Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты. Как пояснила CNN, говоря о последних, американский лидер имел в виду именно боеприпасы «Свитчблейд».

Необходимо отметить, что в прошлом году Лаборатория боевых действий Корпуса морской пехоты США MCWL (Marine Corps Warfighting Laboratory) и Центр военно-морского анализа CNA (Center for Naval Analysis) проводили исследования боевой эффективности и тактики боевого применения поражающих авиационных боеприпасов, включая барражирующие боеприпасы «Свитчблейд».

В середине мая 2021 года была проведена «ограниченная техническая оценка», чтобы дать MCWL предварительное представление о методах применения этих боеприпасов, требованиях к операторам этого оружия и его боевой эффективности. Во время оценочных испытаний боеприпасами «Свитчблейд» были поражены три неподвижные цели и один движущийся со скоростью 46 км/ч безэкипажный автомобиль. По словам руководителей испытаний, «Свитчблейд» может применяться в качестве оружия взвода или роты, поскольку при таких же габаритах, как 60-мм миномет, имеет дальность действия около 7 км.

Боеприпас «Свитчблейд» имеет развертываемые в полете крыло и хвостовое оперение, оснащен электродвигателем и выпускается в двух вариантах: «Свитчблейд-300» и «Свитчблейд-600». В первом варианте, предназначенном для поражения личного состава, имеет массу 3 кг, запускается из одноразового пускового контейнера и выполняет полет к цели со скоростью 80 км/ч. Наведение на цель может осуществляться с помощью спутниковой системы GPS или при ручном наведении с помощью носовой оптоэлектронной камеры. После захвата цели оператором атака цели может осуществляться с высоты 150 м.

Боеприпас «Свитчблейд-600» имеет массу 23 кг, дальность полета 40 км, продолжительность полета 40 минут, максимальную скорость 185 км/ч. Несет противотанковую боевую часть от ракеты «Джавелин» для поражения бронетехники. Система наведения на базе планшета с сенсорным экраном позволяет вручную или автономно управлять боеприпасами. Она имеет зашифрованные каналы передачи данных и модуль GPS с селективным доступом и защитой от GPS-спуфинга. Дополнительный модуль цифрового канала передачи данных позволяет применять боеприпас на дальности более 90 км.

Соединенные Штаты не конкретизировали тип поставляемых на Украину барражирующих боеприпасов «Свитчблейд», но можно полагать, что приоритет будет отдан противотанковым боеприпасам. Если это так, то сразу же возникает вопрос о возможности противодействия этому оружию в том случае, если оно пополнит арсеналы подразделений ВСУ. Естественно, что такие возможности есть и они связаны прежде всего с применением средств радиоэлектронной борьбы. Такими средствами в сочетании с комплексами войсковой ПВО типа «Панцирь-С» вполне можно прикрыть скопления наземной техники, колонны техники на марше и т.д. Более сложным является защита одиночных объектов, не имеющих бортовых средств РЭБ. В этом случае необходимо уделять повышенное внимание маскировке.

Что же касается обучения украинских военных применению нового оружия в «дистанционном режиме», то примеры такого ускоренного обучения по применению противотанковых ракет NLAW можно было видеть, например, в Мариуполе. В частности, в социальных сетях был широко растиражирован фрагмент применения ракеты NLAW по движущемуся танку Т-72 с верхнего этажа. Запущенная под углом 45 градусов противотанковая ракета сработала после соударения с башней танка, но не привела к его поражению. Украинский военнослужащий, применивший ракету NLAW в этих условиях, наглядно продемонстрировал, что понятия не имеет о попавшем к нему оружии и способах его применения при ведении боев в городских условиях. Не будем давать каких-либо дополнительных пояснений по этому поводу, чтобы не содействовать процессу дебилизации личного состава ВСУ и нацбатальонов.

В целом же наиболее эффективным способом противодействия поставкам новых типов вооружений на украинский театр военных действий является тот, о котором на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Николай Преображенский

Николай Васильевич Преображенский – журналист.