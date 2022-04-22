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Время электроники

В ИКИ РАН создан самый высокоточный в мире датчик ориентации спутников

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Логотип ИКИ РАН
Логотип ФГБУ науки Института космических исследований РАН.
Источник изображения: https://wikimedia.org/

Отдел оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН завершил разработку звёздного датчика нового поколения. Утверждается, что это самый точный в мире прибор для ориентации спутников.

Решение получило обозначение БОКЗ-МР. Как сообщает ТАСС, на его разработку потребовалось семь лет. Технические характеристики данного прибора улучшены в 5–10 раз практически по всем показателям по сравнению с изделиями предыдущих поколений. В настоящий момент БОКЗ-МР при массе в 4 кг — это наиболее высокоточный прибор в мире.

«В 2021 году закончена разработка прибора звёздной ориентации нового поколения БОКЗ-МР, которая длилась семь лет. Первые лётные образцы приборов поставлены в Ракетно-космический центр "Прогресс" для комплектования КА ДЗЗ (космического аппарата дистанционного зондирования Земли) "Ресурс-ПМ"», — говорится в сообщении.

Улучшены характеристики по частоте обновления информации, диапазону рабочих угловых скоростей и помехозащищённости.

Информация, получаемая с космических аппаратов семейства «Ресурс-П», используется в сельском, лесном и водном хозяйстве, а также для мониторинга районов чрезвычайных ситуаций. Кроме того, собираемые данные применяются при составлении и обновлении общегеографических, тематических и топографических карт.

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