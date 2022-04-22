«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»

Индия провела испытания российско-индийской ракеты «БраМос»

Индия испытала сверхзвуковую ракету «БраМос» (BrahMos, название образовано от названия рек Брахмапутры и Москвы). Она построена на базе противокорабельной ракеты «Яхонт» - экспортного варианта российской крылатой ракеты П-800 «Оникс». Какова была цель испытаний и к чему они могут привести - в материале «Газеты.Ru».

PJ-10 «БраМос» - совместная разработка ОАО «ВПК НПО машиностроения» и Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Еще в 1998 было подписано соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Индии о сотрудничестве и создано совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.

В базовом варианте «БраМос» имеет максимальную дальность 300 км, в модернизированном он способен поражать цели на расстоянии 450 км. Ракета наводится на наземную или морскую цель инерциальной системой и корректируется радиолокационной головкой самонаведения.

Впервые индийцы запустили две ракеты одновременно по одной и той же цели - списанному военному кораблю. Одна из ракет была запущена с эсминца INS Delhi, а вторая - с борта истребителя Су-30МКИ.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦЕКМИ) ВШЭ Василий Кашин назвал испытания плановыми, отметив, что для Индии «БраМос» является важным оружием, способным обеспечить им контроль над Индийским океаном. При этом он не исключил демонстративного характера испытаний.

«Для индийцев крайне важным является обеспечение господства своих вооруженных сил на Индийском океане, они с обеспокоенностью следят за ростом активности китайского флота в этом районе. Они показывают, насколько велики их возможности, что они действительно способны поражать любые морские цели», - пояснил Кашин "Газете.Ru".

При этом индийская газета «Хинду» (The Hindu, «Индус») считает, что испытания могли быть проведены в преддверии сделки между Индией и Филиппинами. Манила хочет купить у Дели партию ракетных комплексов «БраМос», но переговоры затянулись.

«Успешные испытания в таком случае станут хорошей рекламой для этих ракетных комплексов. Если Индия закроет сделку и покупатель будет доволен, она впоследствии сможет предложить «БраМос» другим государствам региона. Продолжение поставок этих ракетных комплексов усилит оборонное взаимодействие с Филиппинами и укрепит позиции Индии на мировом рынке оружия», - пишет «Хинду».

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, специалиста по новейшей истории Индии Виктор Дымова, испытания ракеты «БраМос» могли быть также «элегантным посланием» в адрес Вашингтона.

«Буквально неделю назад американский президент пытался убедить Индию свернуть или минимизировать военное сотрудничество с Россией и присоединиться к санкциям. А теперь индийцы демонстративно испытывают ракету с российскими корнями, в имени которой к тому же «зашито» название российской столицы», - рассказал «Газете.Ru» Дымов.

При этом Дымов полагает, что Индия не отказалась от предложений США окончательно, а пытается найти выгодные для себя коммерческие предложения в контексте резкого обострения отношений между Кремлем и Белым домом.

«Очевидно, что сейчас идет непубличный торг. Дели ничего не должны Москве и ничего не должны США. Они смотрят, кто им сделает самое хорошее и самое выгодное предложение, в том числе о поставках оружия и о передаче военных технологий. Пока первенство тут за Россией, которая, в частности, продала Индии С-400.

Но если США предложат индийцам что-то сопоставимое, то Дели легко свернет с нами отношения. Тем более, что С-400 они уже получили. Теперь они ждут выгодного предложения от американцев. Стратегия Индии в том, чтобы получить лучшее от драки России и США»,

- добавил Дымов.

В свою очередь, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович обратил внимание на то, что еще одним последствием успешных испытаний «БраМос» может стать начало работ по созданию авиационного «Оникса» в России.

«Возможно, после индийских пусков у нас опять задумаются о создании ракет «Оникс» воздушного базирования. Сейчас они у нас на вооружении есть только в наземном и в корабельном исполнении», - отметил эксперт.

Денис Тельманов, Дмитрий Майоров