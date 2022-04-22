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Техкульт

Робот-крыса SQuRo поможет отыскать людей под завалами

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SQuRo


Команда под руководством профессора Цин Ши из Пекинского университета спроектировала робота повышенной проходимости в виде крысы. За основу они взяли строение тела rattus norvegicus (серая крыса), которое позволяет этим животным пролезать в самые узкие щели и карабкаться через завалы. Проект получил название «SQuRo», аббревиатура от «Четвероногий робот крыса-малютка».

У SQuRo есть две степени свободы в талии, столько же на голове, и еще по две на каждой конечности. Это позволяет роботу скручиваться и протискиваться в щели произвольной формы шириной всего 90 мм. Радиус поворота 0,48 длины тела, чем не может похвастать никакой робот аналогичных размеров. SQuRo легко поднимается по наклонным поверхностям под углом 15 градусов, перелезает через препятствия 30 мм высотой, автоматически встает на лапы после падения. При собственном весе в 220 граммов робот-крыса может нести 200 грамм полезной нагрузки в виде камер и датчиков. Бортовой компьютер умеет рассчитывать вектор гравитации в любом положении, поэтому SQuRo всегда знает, насколько он устойчив относительно земли в текущий момент. Робот автоматически выбирает между четырьмя режимами передвижения, чтобы сохранять равновесие. Предполагается, что такой робот сможет проникать через щели в руинах и искать тех, кто может там находиться. Кроме того, его можно направлять с инспекцией в труднодоступные места.

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Страны
Китай
Проекты
ИТ
Робот
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