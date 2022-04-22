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Деловая газета "Взгляд"

Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

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С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники
С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники.
Источник изображения: Сергей Аверин/РИА Новости

После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства?

Практически все источники, включая некоторые западные разведки и аналитические агентства, полагают, что окружение крупнейшей украинской группировки в Донбассе неизбежно. Закончена не только первая фаза российской спецоперации на Украине, но и оперативная ее пауза. Начался исход части украинских частей из окруженной агломерации Северодонецка.

Конфигурация фронта и просто география региона свидетельствуют о том, что окружение и гибель 80% нацбатов и ВСУ неизбежны. Тем не менее Киев отказывается отводить свои части на разумные линии обороны и иррационально продолжает цепляться за старую линию обороны. Почему?

А ведь даже такие откровенно антироссийские агентства, как Bloomberg, утверждают, что вторая фаза российской спецоперации на Украине должна стать более успешной, чем первая. Тут дело в чисто визуальном эффекте: первая фаза была во многом подготовительной, а вторая же грозит стать очевидным разгромом украинской армии и нацбатов. То есть дать тот эффект, который может потрогать руками, в том числе и западное сообщество.

Сейчас же, особенно после освобождения Мариуполя и в ходе оперативной паузы, практически все штурмовые подразделения и ВС РФ, и народной милиции ДНР перебрасываются на донецкое направление. Например, за последние сутки из Мариуполя выведен легендарный батальон "Сомали" со всей бронетехникой. Он направляется сперва в Донецк, а затем на другие участки фронта. После приказа президента Владимира Путина об отмене штурма "Азовстали" в Мариуполе останутся только "блокадные отряды", и этот фронт можно считать закрытым.

Парадокс ситуации в том, что очевидность операции по окружению крупнейшей группировки ВСУ и нацбатов на донбасском участке фронта была понятна с начала спецоперации. Мы понимаем, что Киев изначально готовился к наступлению, а не к обороне. Отсюда и такая конфигурация фронта и такое насыщение живой силой и техникой на небольшом участке фронта.

На участке от Курахово до Авдеевки сосредоточено до 40 тысяч человек ВСУ и нацбатов, а еще 20 тысяч, а то и более, севернее – в районе агломерации Славянск – Краматорск. При этом с огромным количеством ствольной артиллерии, РСЗО и бронетехники.

Поведение же российской группировки с союзниками очевидно: буквально на глазах создаются предпосылки для прорыва фронта на севере и юге по сходящимся направлениям. Система обороны Украины строится на попытках удержаться буквально за каждый метр земли, особенно на узких участках фронта, а также на решении создать из вновь набранных частей и выведенных из-под Киева группировку прорыва возможного окружения. Примерно четыре бригады с непонятным наполнением.

Попытка выхода в последние пару суток окруженной группировки в Северодонецкой городской агломерации тоже выглядит странной, поскольку непонятно, куда они вообще могут выходить. Единственный вариант – в сторону Славянска, что просто усилит местную группировку, которая рано или поздно тоже попадет в окружение.

Такое поведение Киева сейчас сравнимо с действиями Гитлера под Сталинградом. Ясно, что огромная группировка будет окружена, останется без шансов на выживание, но ей даются приказы держать фронт до последнего, а параллельно готовится отряд деблокирования. Это выглядит неразумно, но какая-то внутренняя логика тут все-таки должна быть.

Судя по всему, Киев действительно живет в мире некоторых иллюзий. Во-первых, до сих пор у украинского руководства сохраняется надежда на массированные поставки западных вооружений. Несколько конвоев, успешно прошедших через западную границу аж до Днепропетровска, эту иллюзию подкрепили. И уже не важно, что выгруженный с конвоев груз был отслежен и затем уничтожен. Сам факт попытки предоставить Киеву дополнительное оружие сильно поддерживает то, что Зеленский и компания считают боевым духом.

Второй важный момент: особое представление об этом самом украинском боевом духе. В Киеве полагают, что идеологическая подготовка сейчас и в нацбатах, и в ВСУ такова, что они будут биться за каждый метр, если им правильно объяснить, что помощь скоро придет. Так было в Мариуполе, где и морской пехоте, и нацбатам до последнего объясняли, что с минуты на минуту придет помощь, и они будут деблокированы. Только когда ситуация стала очевидно иной, началась массовая сдача в плен. Северодонецкая же группировка стала выходить из городской агломерации в сторону Славянска только потому, что там формируется новая линия обороны.

Наконец, почему это все важно для Киева в стратегическом отношении. То ли сам Зеленский задумался, то ли ему это кто-то внушил (второе более вероятно), что ВСУ и нацбатам необходимо продержаться до середины лета. К июлю якобы в мире произойдет какой-то масштабный геополитический сдвиг. Он якобы приведет к победе Украины. Ну или к ничьей, что для Киева равно победе. И для того, чтобы продержаться хотя бы до этого времени, требуется цепляться за любой укрепленный метр. Отсюда и бессмысленная оборона Мариуполя, и оставление крупнейшей военной группировки на опасных для окружения, но хорошо укрепленных позициях в Донбассе.

Все это логика не военная, а политическая. Так жертвуют многотысячными армиями для иллюзорных отдаленных целей. Одновременно ведется пропагандистская кампания, в ходе которой уже утеряны причинно-следственные связи, и никто на Украине уже не стремится к даже формальной правдоподобности. Главное – продержаться до июля. На местах же до украинских военнослужащих доводятся всякие выдумки о скорой победе и все тому подобное. Это поддерживает бессмысленное сопротивление.

В свою очередь российские войска с союзниками действуют исключительно по плану, что внешне воспринимается как медлительность, хотя на практике это лишь сохранение личного состава и даже попытка просто обойти противника в голой степи (на южном участке фронта). Отсюда и нежелание продолжать наступления на второстепенных участках. Хотя многие хотели бы быстрого продвижения через Николаев на Одессу.

Тем не менее направление движения понятно. Донбасская группировка ВСУ и нацбатов будет окружена, несмотря на попытки Киева сохранить эту конфигурацию фронта на длительное время даже ценой гибели или плена нескольких тысяч своих солдат.

Евгений Крутиков


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Страны
Россия
Сомали
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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