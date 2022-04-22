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ТАСС

Началась проверка боеготовности 201-й военной базы России в Таджикистане

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Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур.
Источник изображения: © РИА Новости / Лидия Исамова

Контрольные занятия продлятся до 30 апреля, сообщили в Центральном военном округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Проверка боеготовности 201-й российской базы, крупнейшего военного объекта РФ за ее пределами, началась в Таджикистане. Как сообщил журналистам в четверг командир соединения Евгений Ковылин, пройдут боевые артиллерийские и танковые стрельбы, отработка действий БПЛА в составе огневых комплексов.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, контрольные занятия продлятся до 30 апреля. Задействованы реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", 152-мм самоходные артустановки "Акация", 120-мм минометы "Сани", танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

"Военнослужащим предстоит продемонстрировать свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнить упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. Артиллерийские подразделения примут участие в тренировках по стрельбе и управлению огнем. Командиры мотострелковых батальонов, рот будут оценены в ходе управления приданными артиллерийскими, разведывательными подразделениями, комплексами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно-огневых комплексов", - сказал полковник Ковылин.

Дислоцированная в Таджикистане база располагается в городах Душанбе и Бохтар. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, силы ПВО, РХБ защиты и связи.

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