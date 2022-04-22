"Штиль" против "Байрактара". О корабельном ЗРК, способном уничтожать беспилотники

12 апреля российские военные моряки сбили украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar. В ходе военной операции на Украине фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" поразил БПЛА двумя ракетами корабельного ЗРК "Штиль-1". Как устроен и на что еще способен российский противовоздушный комплекс — в материале ТАСС

У "Байрактара" шансов не было

Об уничтожении у берегов Крыма БПЛА "Байрактар" (англ. Bayraktar) свидетельствует видеоролик, распространенный Минобороны России. По данным оборонного ведомства, беспилотный летательный аппарат украинской армии осуществлял разведку действий российских кораблей, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России.

Вполне возможно, что таким образом "Байрактар" проверял боеготовность ПВО нашего корабля, которая в результате и была полностью подтверждена. Моряки быстро взяли беспилотник на сопровождение и уничтожили двумя ракетами. Российские корабельные ЗРК способны бороться с беспилотной авиацией не хуже, а может быть, даже и лучше сухопутных аналогов. Вся операция по уничтожению "Байрактара" заняла всего несколько минут Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

По словам военного эксперта, шансов на безопасный полет у турецкого БПЛА в зоне действия "Адмирала Эссена" практически не было. Стрельба по воздушным целям отрабатывается экипажем военного корабля регулярно. К примеру, не так давно в рамках учений в Черном море "Адмирал Эссен" успешно поразил ракету "Прогресс", пущенную береговым комплексом "Утес". Расчеты ПВО корабля взяли воздушную цель на сопровождение и сбили ее в заданной точке при помощи зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1", разработанного московским научно-исследовательским институтом "Альтаир" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сегодня кроме "Адмирала Эссена" ЗРК "Штиль-1" оснащены еще два российских фрегата проекта 11356 — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров". Все три "Адмирала" выполняют функцию сторожевых кораблей дальней морской зоны (автономность плавания составляет 30 суток).

Современные российские фрегаты предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок, наземных и воздушных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций. Кроме ЗРК "Штиль-1" корабли вооружены ракетными комплексами "Калибр", универсальной артиллерийской установкой А-190, торпедными аппаратами калибра 533 мм и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 11356 Длина — 124,8 м Ширина — 15,2 м Осадка — 4,2 м Полное водоизмещение — 4 035 т Скорость полного хода — 30 узлов Дальность плавания — 4 тыс. 850 морских миль (на скорости 14 узлов) Автономность плавания — до 30 суток Экипаж — 180 человек (в том числе 18 офицеров)

По словам главного редактора "Независимого военного обозрения" Дмитрия Литовкина, новые фрегаты, оснащенные современными огневыми средствами, — результат масштабной модернизации и перевооружения российского флота.

"Корабли проекта 11356 сегодня по своему вооружению и возможностям практически сопоставимы с крейсерами", — отметил военный эксперт.

Старт из-под палубы

По данным производителя, многоканальный корабельный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" предназначен для поражения средств воздушного нападения на дальностях до 50 км и высотах от 5 м до 15 км. ЗРК позволяет вести круговую оборону корабля от атак современных ударных самолетов, беспилотников, противокорабельных и противорадиолокационных ракет. Кроме этого, "Штиль-1" способен уничтожать и надводные цели — катера и корабли. При этом "Штиль-1" способен одновременно обстреливать от двух до 12 целей.

Главная особенность "Штиля" — модульное строение его пусковой установки. За счет инновационной вертикальной конструкции корабельный погреб ЗРК стал вместительнее в полтора раза, а количество самих модулей может варьироваться в зависимости от назначения корабля. В "Штиле" фрегата "Адмирал Эссен" — модули из 24 транспортно-пусковых контейнеров (в каждом находится по одному боеприпасу). Эсминцы можно вооружить модулями с общим боезапасом до 36 ракет. В то же время более компактные ЗРК "Штиль-1" с меньшим количеством модулей могут быть установлены и на корветы.

Вертикальная пусковая установка, напоминающая соты, позволяет увеличить скорострельность ЗРК в шесть раз. "Штиль-1" способен запускать ракеты с перерывом всего 2 с, в то время как традиционные ЗРК с балочной пусковой установкой требуют не менее 12 с на подготовку к повторному запуску.

Пуск ракет осуществляется при помощи подпалубного старта, что существенно снижает радиолокационную заметность корабля. При этом пусковые установки могут располагаться как на носу, так и на корме судов водоизмещением более 1 500 т в различной комплектации.

Ракета

В зенитном ракетном комплексе "Штиль-1" используется управляемая ракета 9M317MЭ — модернизированный боеприпас сухопутного ЗРК "Бук". Одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем оснащена в хвостовой части рулями с размахом 820 мм.

Основное отличие ракеты 9М317МЭ от сухопутных аналогов — в способе запуска. На кадрах видеоматериалов, представленных Минобороны, видно, как по команде оператора ЗРК ракета сначала при помощи пороховой катапульты взлетает на высоту около 10 м над палубой корабля, затем за счет газовых рулей боеприпас разворачивается в сторону цели, одновременно включая маршевый двигатель и систему наведения. Выйдя на заданную траекторию, ракета разгоняется до 1 500–1 550 м/с.

Бортовая аппаратура ракеты 9М317МЭ создана с применением новейших электронных технологий, что позволяет обеспечить поражение целей даже в условиях сильного радиопротиводействия.

Всевидящая РЛС

Для стрельбы зенитно-ракетный комплекс "Штиль-1" использует данные корабельных трехкоординатных РЛС кругового обзора. Кроме этого, ЗРК может получать дополнительную информацию о целях от различных радиолокационных и оптических источников. Информация, полученная от них, позволяет создать так называемую карту воздушной обстановки с точными целеуказаниями для зенитно-ракетного комплекса и других огневых средств корабля.

По данным производителя, "Штиль-1" может быть использован в составе локальных, региональных и федеральных систем более высокого иерархического уровня. ЗРК позволяет вводить в его состав другие комплексы для координации их действий при организации корабельных систем ПВО.

Василий Кучушев