Жизнь под дамокловым мечом: зачем Швеция и Финляндия собрались в НАТО

Виктор Литовкин — о перспективе вступления двух скандинавских стан в Североатлантический альянс

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил недавно, что страна до лета направит заявку на вступление в НАТО. "После Пасхи парламент приступит к обсуждению. И окончательное решение может быть принято к концу мая", — пообещал военный министр. Днем ранее финское правительство передало парламенту доклад, один из пунктов которого посвящен влиянию на ситуацию возможного вступления Суоми в Североатлантический альянс.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. Источник: © AP Photo/Olivier Matthys

В конце доклада содержится приложение с возможными этапами присоединения, если такое решение будет принято. Тогда же, по сообщению агентства Reuters, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки примет решение о подаче заявки в ближайшие несколько недель. Тем более что еще в начале этого года она говорила, что Хельсинки "хотел бы иметь опцию получить членство в Североатлантическом союзе".

Куда финны, туда и шведы

По сообщениям стокгольмской Svenska Dagbladet, премьер-министр страны Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО. Шведское правительство планирует представить заявку на саммите альянса в конце июня в Мадриде. Издание Aftonbladet сообщило, что правящая Социал-демократическая партия уже созвала на 24 мая внеочередное заседание своего руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства в НАТО. Аналогичное решение приняла и оппозиционная правая партия "Шведские демократы" — это значит, что в Риксдаге (парламенте страны) идею вхождения в Североатлантический альянс поддерживает большинство.

Более того, ни Финляндия, ни Швеция, видимо, не собираются проводить положенный в таком случае референдум, чтобы получить официальное мнение своих граждан по поводу вступления в НАТО. Президент Суоми Саули Ниинистё, который ранее говорил о необходимости всенародного голосования, сегодня утверждает, что в этом нет потребности. По данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта, на которые он ссылается, за членство в НАТО выступил 61% населения. В шведском правительстве тоже считают, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, одно из изданий Социал-демократической партии этой страны утверждает, что 46% шведов выступает за членство в НАТО, при этом 30% против, а остальные не определились.

Возникает естественный вопрос: почему две страны, которые многие десятилетия, а Швеция даже столетия, так гордились своей независимостью, вдруг решили вступить в "оборонительный", по словам его генерального секретаря Йенса Столтенберга, а на самом деле агрессивный союз (вспомним бомбардировки Югославии, Ливии, вторжение в Ирак и Афганистан, да и Сирию)? Что их подтолкнуло или подталкивает к этому радикальному поступку, грозящему потерей изрядной доли своего суверенитета и независимости? Какие такие угрозы нависли над двумя государствами, что им крайне необходимо, несмотря на все неблагоприятные последствия, спрятаться под натовский (читай, американский) зонтик? Попробуем разобраться.

Угрозы действительные и мнимые

Начнем с мнимых угроз. Основной причиной вступления в НАТО в Стокгольме и Хельсинки называют "агрессивные действия России по отношению к Украине". В Финляндии и Швеции примеряют эту ситуацию на себя и считают, что только членство в Североатлантическом альянсе способно защитить их от угрозы со стороны Москвы. То, что на протяжении многих десятилетий ни одного примера подобных угроз из России в отношении своих северных соседей не было ни устно, ни на деле, в расчет, видимо, не принимается. Логика при этом приводится довольно странная: если Москва могла начать боевые действия против страны, которая еще недавно была частью Советского Союза, то почему бы ей не напасть и на нас? Тем более что мы никогда не входили в состав СССР.

И никого ни в Хельсинки, ни в Стокгольме, по сути, не волнует и не интересует, а почему Москва вынуждена была проводить специальную военную операцию на Украине. Что общего и каковы различия между двумя скандинавскими странами и бандеровским, националистическим режимом Киева. Никто не задает себе вопросов: а почему украинское руководство восемь лет бомбило свой народ в Донбассе, разрушая мирные города, школы, больницы, водопроводные станции, убивало женщин, детей, стариков, зверствовало по отношению к собственному населению, сжигая его живьем в Одессе или расстреливая на улицах Мариуполя? Как случилось так, что после Второй мировой войны, когда в Европе был уничтожен фашизм, он вдруг возник на Украине, где факельные шествия наследников фашистской дивизии "Галичина", убивавшей евреев, цыган, русских и даже украинцев, стали повседневной действительностью? Где запрещают людям говорить на родном русском языке и учить на нем своих детей? Где свергают памятники освободителям страны от гитлеровских оккупантов и называют улицы именами фашистских прихвостней?

В Финляндии почти 5% населения говорит на шведском. Шведский и финский языки — официальные языки страны, и никому в голову не приходит запретить использование языка национального меньшинства, как и русского языка, саамского, карельского и остальных полутора десятков языков, на которых говорит население страны. А на Украине русский язык — это язык большинства населения. Но мало того, что на нем официально запрещено обучение в государственных учебных заведениях (разрешено только на украинском), русские даже не указаны в официальном перечне национальностей, проживающих на Украине. Более того, против 20% населения Украины, проживающих в Донбассе, самого промышленного региона страны, вышедшего на акции протеста против отмены его родного языка, Киев развязал восьмилетнюю кровопролитную войну. Могла ли Россия спокойно относиться к этим событиям или не могла? Пусть каждый швед или финн ответит на этот вопрос сам себе и тогда поймет, что к его государству эта ситуация не имеет никакого отношения и о пресловутой "российской угрозе" можно говорить только в парламенте, спекулируя на этой теме только тогда, когда обсуждается военный бюджет на будущий год. Но вступать из-за таких разговоров в НАТО?! Мне представляется такое решение абсурдным, лишенным здравого смысла или политически мотивированным. Принуждением со стороны. И отнюдь не скандинавских партнеров.

Но если, как я полагаю, представление о внешних угрозах для Финляндии и Швеции навязано и скорее виртуально вымышлено, то какие угрозы могут быть реальными? Трудно поверить, но это угрозы внутренние.

Сегодня население той же Швеции, а это почти 10 млн человек, на четверть состоит из мигрантов — из самых разных стран мира, но в основном из арабских стран. Как утверждают зарубежные СМИ, 98,8% прироста населения государства приходится на лиц иностранного происхождения и только 1,2% — на самих шведов. При этом Швеция, несмотря на абсолютную умиротворенность в быту, выделяется из всей Скандинавии высоким уровнем насильственной преступности, основной источник которой — ОПГ и уличные банды, сколоченные по этническому принципу. Эту страну не удивишь ни штурмом тюрем для вызволения "авторитетов", ни закидыванием полицейских участков боевыми гранатами. Вооруженные ограбления и уличные перестрелки — это тоже норма, так как "стволов" в королевстве много и достать их относительно легко.

По подсчетам специалистов, более четверти всех преступлений в Швеции в период 1995–2016 годов совершили участники банд. Но только в 2021 году бывший премьер-министр Стефан Левен впервые признал наличие связи между миграцией и ростом организованной преступности. Дискуссия вокруг мигрантов резко обострилась в последние годы, так как в пересчете на общее количество населения шведы, проводя политику открытых дверей, приняли у себя больше беженцев с Ближнего Востока, из Афганистана и Африки, чем любая другая страна Европы. Другими последствиями этой политики стал антисемитизм и исламизм, рупоры которого не раз призывали проредить Швецию от евреев и неверных. Только раньше эти рупоры воспринимались как экстремистские и обращались с ними соответствующе, а теперь вполне легальная Арабская партия, которая уже призывала очистить Швецию от пенсионеров, хочет идти с подозрительно похожей программой на парламентские выборы 2022 года. И хотя пока в Швеции, в отличии от Норвегии, не появился свой Андерс Брейвик, застреливший, как известно, по националистическим, фашистским убеждениям 77 человек, появление подобных персонажей на шведской политической и криминальной сцене не видится невозможным. Хотя, думаю, вступление в НАТО от этого не спасет.

В Финляндии уровень этнической преступности и ее реальная угроза значительно ниже, чем в соседней Швеции. Да и населения в Суоми гораздо меньше — всего чуть более 5 млн человек. Из них только 250 тыс. иностранцев, большинство из которых русские (родившиеся в стране и переехавшие сюда). Мне во время коротких командировок в Финляндию даже приходилось встречать русских парней на службе в финской армии. Тем не менее и здесь существуют банды с национальным колоритом, совершающие кражи и грабежи, сексуальные насилия, торгующие наркотиками и алкоголем. Хотя, конечно, всем им далеко до роста преступности в соседнем скандинавском государстве. Да и политику открытых дверей для беженцев с Ближнего Востока и Африки местные власти не проводят. Наоборот, стараются всячески отгородиться от незваных пришельцев. Потому стремление правящих партий Суоми на вступление в НАТО с подобными проблемами никак не связано. А чем оно объясняется?

Мы ответим на этот вопрос чуть позже. А пока рассмотрим плюсы и минусы от вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Плюс на минус будет… что?

Собственно, плюс от вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО только один — они снимают с себя, со своих правительств ответственность за защиту и безопасность своих стран и вручают заботу об обороне Объединенному командованию альянса, а точнее Соединенным Штатам. Не секрет, что всем в НАТО заправляет Вашингтон, и теперь судьба Швеции и Финляндии целиком и полностью будет зависеть от сменяющих друг друга американских президентов. И их интересов. Тем более что, вступая в евроатлантический союз, каждая из стран — участниц блока расписывается в том, что она отдает часть своего суверенитета коллективному разуму штаб-квартиры альянса в Брюсселе, а реально — Белому дому.

Правда, в докладе об изменении обстановки в сфере безопасности после вступления Суоми в Североатлантический альянс, направленном Государственным советом Финляндии в парламент, говорится, что рисков у такого членства практически нет, а, наоборот, "в долгосрочной перспективе стабильность в регионе Балтийского моря только возрастет". В случае вступления в альянс, отмечается в тексте, расходы Финляндии на оборону вырастут всего на 1–1,5%, при этом Хельсинки сохранит за собой право решать, направлять ли своих военнослужащих для участия в операциях (в том числе миротворческих) за рубежом. Также можно будет отказаться от размещения сил и вооружений альянса на своей территории. Одна из ключевых мыслей документа, завершающая эту главку, сформулирована витиевато. "Неспособность реагировать на изменения ситуации с безопасностью" (и, вероятно, отказ от вступления), по мнению авторов документа, может ослабить (в англоязычном тексте написано "изменить") позиции страны на международной арене и "сузить пространство для маневра".

Эта витиеватость, я считаю, призвана скрыть лукавство, связанное с тем, что никто потом не спросит у Финляндии: готова она размещать на своей территории натовские контингенты и вооружение (в основном американское) или нет. Их навяжут ей в приказном порядке, объясняя это необходимостью "укрепить безопасность альянса на северном фланге обороны". И никакие возражения Хельсинки тут не помогут: решение принято, исполняйте. Так было и во время бомбардировок Югославии в 1999 году, когда истребители США, летавшие бросать бомбы на Белград, базировались на венгерских аэродромах, построенных еще советскими инженерами. Помню, как венгерский военный атташе на одном из дипломатических приемов извинялся перед сербским коллегой: "Прости, брат. Мы вынуждены их принимать". Евроатлантическая дисциплина и солидарность.

Подобная "солидарность" может дорого обойтись нашему ближайшему северному соседу. Тем более что и с расходами на оборону он сам себя обманывает. По наивности или из лукавства. Широко известно, что Брюссель требует от каждой страны — члена альянса платить в общую кассу НАТО 2% своего ВВП. И это далеко не полтора процента, на которые вырастут расходы на военные цели. А если к власти в США опять придет Дональд Трамп, то и все 4%, которые он требовал от своих союзников (вассалов) по Североатлантическому альянсу. "Хотите, чтобы Америка вас защищала, — говорил он, — платите!"

И потеря суверенитета, "налог" на американский военно-промышленный комплекс — далеко не все минусы, с которыми придется столкнуться новообращенным скандинавским членам альянса. Особенно сильно от этого может пострадать оборонная промышленность Швеции. Известно, что ее концерн SAAB, где трудится более 30 тыс. человек, выпускает прекрасные истребители-бомбардировщики четвертого поколения JAS 39 Gripen, верфи этой фирмы строят и ремонтируют надводные корабли и подводные лодки, а компания Bofors делает великолепные дальнобойные орудия. Есть у шведов свои знаменитые гранатометы "Карл Густав", которыми она обеспечила все прибалтийские армии, авиационные и баллистические ракеты. Промышленная группа Volvo выпускает не только "неубиваемые" автомобили, но еще по английской лицензии авиационные двигатели...

Перечисляю все эти достижения шведской военной промышленности так подробно, потому что помню судьбу польской фирмы Bumar, сегодня она называется Polski Holding Obronny sp. z o.o. Когда-то она выпускала по советским (российским) лицензиям танки, самоходные артиллерийские установки, различную инженерную технику, переносные зенитные комплексы, гранатометы и многое другое. В наши дни поляки на базе этих предприятий выпускают оптоэлектронную технику, прицелы, приборы ночного видения, некоторые виды радиолокаторов. Танки и самоходные орудия — уже нет. Зачем? Вот американцы прислали им 250 "Абрамсов" — получите и радуйтесь.

Примерно то же самое произошло и со знаменитыми Гданьскими верфями, известными многим по движению "Солидарность", которое привело к смене политического курса Польши. А нашим морякам оно памятно как строитель крупных рыболовных и боевых кораблей — больших противолодочных (в основном по заказу советского ВМФ). В 1980-х годах там трудилось 20 тыс. человек, сейчас осталось только 2 тыс. И все это, как мне видится, результат вступления Польши в НАТО, где не нужны ни польские корабли, ни польские танки.

Подобная судьба может ждать и шведскую оборонку. Тем более что уже сегодня она с трудом выдерживает конкуренцию с ВПК США, а после вступления страны в НАТО может вообще повторить судьбу польских верфей и фирмы Bumar. И это далеко не единственный и не последний минус присоединения к отряду американских вассалов в составе Североатлантического альянса.

Куда смотрит Москва

Правильно было бы поставить вопрос по-другому. Как посмотрит Москва на то обстоятельство, что ее ближайшие северные соседи, которые десятилетиями (Финляндия) и столетиями (Швеция) были нейтральными государствами, вдруг станут членами враждебного к нашей стране североатлантического военного объединения? Понято, что радоваться в этом случае никто из серьезных людей в столице России и не только в ней не будет. Хотя сотрудничество и Стокгольма, и Хельсинки с НАТО ни для кого из отечественных военных специалистов не секрет.

Мы знаем, что Швеция и Финляндия, будучи формально независимыми и нейтральными государствами, регулярно принимали участие в программе НАТО "Партнерство во имя мира". Представители двух стран регулярно участвуют во встречах альянса высокого уровня. Воинские подразделения Стокгольма и Хельсинки принимают участие в натовских учениях на море, в воздухе и на земле. А в 2014 году обе страны подписали с Брюсселем соглашение о военной помощи. Более того, согласно этому документу, Брюссель имеет право перебрасывать на территорию скандинавских стран свои контингенты. Вроде бы достаточно мер для обеспечения своей безопасности. Но, оказывается, нет. Ведь нет жесткой привязки к абсолютному подчинению интересам альянса, а значит и США. Соединенные Штаты, использующие альянс как инструмент управления Европой, видимо, не могут допустить, чтобы на старом континенте осталась хоть одна страна, которая не будет безоговорочно подчинена воле Вашингтона. Его давлению, я думаю, не смогли противостоять наши скандинавские соседи. Впрочем, не они одни.

Как отреагирует Москва, если Швеция и Финляндия все-таки вступят в НАТО, призванный, как утверждают его руководители, сдерживать развитие России? Конечно, негативно.

Москва примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, подтвердил в интервью ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко. "Понятно, что у нас граница с Финляндией — 1300 км. Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения Россией ядерного оружия в Балтийском регионе. Дипломат напомнил, что нейтральный статус этих государств долгое время обеспечивал очень высокий уровень их безопасности, а сам северный регион Грушко назвал "регионом мира, сотрудничества и очень надежной платформой для выстраивания добрососедских отношений с Россией".

Со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии у России станет больше официально зарегистрированных противников, отметил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В этом случае Россия усилит свои западные границы, и тогда "ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", подчеркнул он. Протяженность сухопутных границ стран альянса, указал Медведев, вырастет более чем вдвое, и наши рубежи придется укреплять. По его словам, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. "До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: "заметьте — не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", — указал зампред Совбеза.

Он также опроверг мнение, что если бы на Украине не началась специальная операция, то вопрос о вступлении в НАТО этих стран не встал бы. Медведев отметил, что эти государства и раньше пытались присоединить к альянсу. Кроме того, у России с этими странами нет территориальных споров. Поэтому цена такому членству для РФ разная.

Добавлю от себя. Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не может не сказаться и на экономических отношениях между нашими странами. Санкции и контрсанкции продлятся. Кроме того, на границе с Финляндией у нас было очень мало войск: ни одной дивизии, только две мотострелковых бригады — в Печенге, Мурманской области, на границе с членом НАТО — Норвегией и в поселке Каменка Ленинградской области. Теперь придется, видимо, как минимум найти место для бригады оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", дальность действия которого 500 км (достанет и до Хельсинки, и до Стокгольма). Две столицы, и две страны, на которые никогда в послевоенные годы не были нацелены наши ракеты, теперь окажутся под прицелом отечественного дамоклова меча. А он, как намекнули в МИДе, может быть и специальным, ядерным.

Нужно ли им жить с этим? Сомневаюсь. Но, видимо, какие-то еще геополитические соображения, которые я не понимаю, толкают их на этот рискованный и чреватый большими потерями шаг. Наше дело предупредить — а потом пусть пеняют на себя!

Виктор Литовкин