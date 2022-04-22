На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа

В пресс-службе завода отметили полную загрузку мощностей предприятия

ТАСС, 21 апреля. Включение ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в санкционные списки не повлияло на выполнение гособоронзаказа предприятием - плановая партия боевых машин отгружена. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе завода.

"Плановая отгрузка очередной партии техники специального назначения ПАО "Курганмашзавод" прошла в апреле. Включение Курганмашзавода в санкционные списки никак не повлияло на сроки исполнения ГОЗ. У предприятия полная загрузка мощностей. Кроме того, продолжаются работы по диверсификации производства, разрабатываются новые образцы техники гражданского назначения, которые завод планирует представить уже в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках выполнения гособоронзаказа Курганмашзавод на регулярной основе направляет Министерству обороны РФ боевые машины для сухопутных и воздушно-десантных войск. "Государственная программа по перевооружению (ГПВ-2027) призвана обеспечить качественное обновление технического парка российской армии, и Курганмашзавод в полном объеме исполняет свою часть контрактных обязательств", - уточнили в пресс-службе.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты и их модификации, состоящие на вооружении армий нескольких десятков стран. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения - гусеничные вездеходы, мини-погрузчики с бортовым поворотом и другое.