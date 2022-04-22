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Создание ракеты «Сармат» сравнили с изобретением ядерной бомбы

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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» выводят Россию на новый уровень и дают большие преимущества в военном плане перед странами Запада. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Почти ядерная бомба

«Сармат» стал одним из главных достижений, сравнимым с созданием ядерной бомбы, считает военный специалист.

«Сармат» кардинально меняет баланс стратегического противостояния в мире в нашу пользу, что станет поводом для размышлений в США и ЕС на фоне специальной военной операции по денацификации и демилитаризации на Украине

Игорь Коротченко

главный редактор журнала «Национальная оборона»

«Создание и принятие на вооружение новой ракеты (межконтинентальная баллистическая ракета такого тяжелого класса ранее в России не производилась — прим. "Ленты.ру") вполне сопоставимо с изобретением ядерной бомбы в 1945 году. Первое и полностью успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" — очевидный прорыв государственной корпорации "Роскосмос", осуществившей переход боевой ракетной техники стратегического назначения на принципиально новый этап», — заявил он.

поздравил военных. Он заявил, что аналогов такого вооружения в мире нет и в ближайшее время не будет. По словам российского лидера, это оружие обеспечит безопасность России и «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать».

Чем хорош «Сармат»

Успешное испытание ракетоносителя «Сармат» с боевым блоком и начало его серийного производства означают, что Стратегические ядерные силы (СЯС) России перешли в принципиально новое военно-технологическое состояние, утверждает Игорь Коротченко. В Министерстве обороны уже подтвердили, что в одном из ракетных соединений Красноярского края «Сармат» заменит «Воеводу».

«"Сармат", заменяя "Воеводу" (также имеет название Satan — прим "Ленты.ру"), станет основой СЯС с уникальными характеристиками. Его мощность составляет до 10 мегатонн, глобальная дальность позволяет бить по врагу не только через Северный, но и через Южный полюс, скорость выхода в космос в два раза превышает скорость "Сатаны", а гиперзвуковой блок с десятью маневрирующими боезарядами неуязвим для систем противокосмической обороны (ПКО) вероятного противника. Два "Сармата" могут уничтожить, к примеру, 80 процентов военно-промышленного потенциала США и 100 процентов — Евросоюза (ЕС)», — объяснил он.

В Министерстве обороны 20 апреля отчитались об успешном пуске «Сармата». Он стал первым в программе государственных испытаний. «Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета», — сообщили в ведомстве. После завершения тестов «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Новая ракета способна поражать цели на большом расстоянии, характеристики «Сармата» позволяют ему преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнули в российском военном ведомстве.

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3 комментария
№1
22.04.2022 07:21
Опять словесная трескотня. Сравнивать создание ядёрной бонбы и, пусть и мощной, но "обыкновенной" МБР это ... бестолковая антиреклама. У нас что, до "Сармата" сопоставимой МБР не было? Так нет же, в самой статье написано что идёт на замену "Воеводе"...

Пусть ещё её испытания доведут успешно до конца и без аварий (тфу-тфу-тфу), а то как МИТ грязью поливать, так остановить было нельзя, а как сами дело затянули на несколько лет, так молчок, - "обычные трудности создания новой техники".
+2
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№2
22.04.2022 09:58
Ну, хорошо хоть с созданием межконтинентальных баллистических ракет создание "Сармата" по значимости не сравнили.

Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
"обычные трудности создания новой техники".
Настолько обычные, что ещё и "НПО машиностроения" им на помощь подключать пришлось. Но, как говорится, лучше поздно, чем ещё позднее.
+1
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№3
22.04.2022 10:03
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Так нет же, в самой статье написано что идёт на замену "Воеводе"...

В народе говорят: Сам себя с утра не похвалишь, весь день как оплеванный ходишь!
Странно, что ни разу не прозвучало: Не имеющая мировых аналогов.

Вот сделали бы ракету со всеми характеристиками Воеводы, но массой порядка 100 тонн, было бы достижение. А пока... ну повторила Сатану в российской версии, ну немного электроники на почти около современном уровне, ну увеличили дальность.
Так и Сатану с облегченной БЧ можно было пульнуть на такую..
Единственное большое достижение - это сами, на свои деньги и из своих комплектующих....
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