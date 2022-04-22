Владимир Путин принял доклад Сергея Шойгу о ходе спецоперации

Мариуполь - под контролем российских военных. Промзону "Азовсталь" штурмовать не будут, чтобы сохранить жизни наших солдат и офицеров, - ее надо надежно заблокировать. Такие указания Верховный главнокомандующий дал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле. Владимир Путин также распорядился наградить отличившихся военнослужащих и увековечить память тех, кто пожертвовал собой для мирной жизни людей на Донбассе и обеспечения существования самой России.

"Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя - это успех. Поздравляю вас", - заявил Владимир Путин и попросить передать слова благодарности в войска, а также представить предложения по награждению отличившихся воинов. "Я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои", - сказал он. "Постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, - это успех", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

"Вооруженными силами РФ и силами Народной милиции ДНР освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", - доложил Сергей Шойгу.

За восемь лет киевский режим превратил город на Азовском море в "мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов", заметил министр. Это фактически столица батальона "Азов", добавил он. В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения и военной техники, в том числе ракетные комплексы "Точка-У" дальностью 120 км. "А наш Таганрог - 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится", - заметил глава минобороны.

"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована", - заявил Шойгу. "Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни", - добавил он. "Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали", - уверен министр.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", - распорядился президент. "Это тот случай, когда мы должны думать - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - приказал он.

"Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", - продолжил Верховный главнокомандующий. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами, подчеркнул он. "Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - заверил Путин.

Президент также потребовал обеспечить безусловное исполнение всех соцгарантий военнослужащим, особенно раненым, а также семьям погибших. "Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге это заслужили", - сказал он. Верховный главнокомандующий указал проработать это по линии минобороны. Путин также даст поручение своей администрации, поговорит с региональными лидерами, а они соответствующую работу проведут и в муниципалитетах.

"Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения Народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизней мирных граждан", - заверил министр обороны. По поручению президента ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации жителей и иностранных граждан. Шойгу подробно рассказал о гуманитарных акциях: они совмещали в себе и коридоры, и подачу транспорта. "Это были и машины скорой помощи, и автобусы, у нас были дни, когда таких автобусов было до 100, и по 25-30 автомобилей скорой помощи, - мы ежедневно оповещали и были в контакте с вице-премьером правительства Украины Ириной Верещук", - сообщил он.

Официально оповещали и диппредставительства зарубежных стран - кстати, многих иностранцев в ходе гуманитарных акций удалось вывезти из Мариуполя - и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и профильные структуры ОБСЕ, и Международный комитет Красного Креста, и другие международные организации. "Мы в какой-то момент даже требовали их присутствия, дабы, естественно, соблюсти все гуманитарные правила в этой части, насколько это было возможно при постоянном, непрерывном ведении и непрекращении огня как раз из Мариуполя нацбатами и вооруженными силами Украины", - пояснил Шойгу.

"Несмотря на их противодействие - и боевиков, и всех остальных, - нам удалось из Мариуполя после вашего поручения эвакуировать 142 711 мирных граждан", - продолжил министр. Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, сказал он. "Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта", - заметил Шойгу. В течение двух дней по поручению президента с 14 до 16 часов объявлялся режим тишины, прекращались боевые действия и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей с территории завода "Азовсталь". Для них были приготовлены около 90 автобусов и 25 "скорых". "Памятуя о том, что постоянно все это искажается, установили камеры, шла прямая трансляция в центр управления", - уточнил Шойгу. "Из "Азовстали" не вышел никто. Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать", - доложил он.

На момент окружения 11 марта численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наемников превышала 8100 человек. "В ходе освобождения города более четырех тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка - более двух тысяч - блокирована в промзоне завода "Азовсталь", - заметил Шойгу. "Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних этажах - снайперы", - рассказал он. По его словам, зафиксированы четыре случая, когда, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей, при этом оставляли за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов.

Кира Латухина