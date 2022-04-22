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Военное обозрение

Джонсон пригрозил России «ответным ударом» в случае применения оружия массового поражения на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания пригрозила России ответным ударом в случае применения последней оружия массового поражения. С соответствующим заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон.

Уже привычная нам ситуация, при которой Запад угрожает России, используя свой же фейк. Тиражируемая западными СМИ фейковая информация о якобы намерениях России применить на Украине ядерное оружие, дошла до британского премьера Бориса Джонсона. Теперь этот "друг Зеленского" грозит России ответным ударом. Причем, по словам Джонсона, Великобритания оставляет за собой право "самостоятельно" нанести ответный удар, даже не консультируясь с НАТО.

В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар

- заявил он, добавив, что необходимо поставлять на Украину как можно больше оружия, поскольку с Россией "договориться не получится".

Отметим, что фейк о якобы намерении России применить на Украине ядерное оружие, появился не на пустом месте. Он был придуман западными спецслужбами и распространен через подконтрольные СМИ. В России неоднократно заявляли, что это не соответствует действительности, Москва не рассматривает никаких вариантов применения ядерного оружия в ходе спецоперации.

И на Западе знают, что это фейк. И Джонсон тоже прекрасно это знает, как и знает о том, что если Лондон запустит в сторону России любую ракету, Россия ответит так, что мало не покажется. А заявление он сделал для своего киевского "союзника", чтобы Зеленский знал, как в Лондоне о нем заботятся, и не мешал отмывать через Украину огромные средства. А также воевать с Россией руками украинской армии, как говорится, "до последнего украинца".

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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3 комментария
№1
22.04.2022 10:21
Мдя, этот Джонсон реальный полоумный. Когда уж его причешут (или подстригут налысо) и выпнут с премьерского поста за ковидные вечеринки и прочие прегрешения перед британским лохторатом?! А то он так ещё и войну начнёт, лишь бы не выкинули с поста.
+1
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№2
22.04.2022 12:21
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Мдя, этот Джонсон реальный полоумный. Когда уж его причешут (или подстригут налысо) и выпнут с премьерского поста за ковидные вечеринки и прочие прегрешения перед британским лохторатом?! А то он так ещё и войну начнёт, лишь бы не выкинули с поста.
Вроде как, гражданину намекнули, что если он и дальше будет проявлять подобную активность, то ответят очень не хорошо. Намекали на возможное сплошное накрытие ракетами всего острова, или что-то аналогичное не ядерного характера.
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№3
22.04.2022 13:44
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Мдя, этот Джонсон реальный полоумный

Видимо курит, напару с зеленским, какую-то очень забористую дурь!
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